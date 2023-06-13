Twitter mesajlaşmaya limit getiriyor: Para ödemeyenler mesajlaşamayacak!

Twitter’ın CEO’su Elon Musk uygulama üzerinde değişiklikler yapmaya devam ediyor. Musk, 'mavi tik' almak isteyen kullanıcılar için Twitter Blue özelliğini aktif etmişti. Bu sayede mavi tike sahip olmak isteyen herkes abonelik satın alarak bu özelliğe sahip olabilecekti.

Musk, şimdi de Twitter Blue aboneliği sayılarını artırmak için başka çözümler arıyor.

NTV'de yer alan habere göre, Twitter'ın, abone sayısını artırmak için kullanıcılarına günlük mesajlaşma limiti koyduğu ve Blue aboneliği olmayanların bu limite takılacağı öne sürüldü. Buna göre günlük 500 mesaj limit kotasını dolduran bir kullanıcı o gün boyunca başka bir kullanıcıya mesaj gönderemeyecek.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre, Twitter'ın günlük 500 mesaj kotasını test ettiğini öne sürdü.