Twitter neden çeviri yapmıyor? Twitter çeviri özelliğini kaldırdı mı?

Sosyal medya devi Twitter çeviri özelliğini kapattı. Çeviri özelliğinin kapatılması ilk başta kullanıcılar tarafından bir sorun zannedildi. Ancak Twitter destek merkezine yapılan taleplerin ardından sorun henüz giderilmiş değil.

Çeviri tuşunun şu anda tüm kullanıcılar tarafından kullanılamadığı ifade ediliyor.

Tweet gönderimi sırasında çökme sorunları yaşandığı için çeviri özelliğinin kapatıldığı öne sürülse de, bazı kullanıcılar bunun sebebinin Twitter Blue olabileceği belirtiliyor. Elon Musk'ın

Twitter Blue satışı yapmak için bu özelliği Blue abonelerine özel açacağı iddia ediliyor.

Twitter Blue nedir?

Twitter Blue, mavi onay işaretinin yanı sıra abonelere Twitter deneyimlerini geliştirme ve özelleştirme yolu sunuyor. Twitter'ı kişiselleştirmeye yardımcı olmak için tasarlanan sistem herkesin kullanımına sunulmadan önce en yeni özelliklere erken erişim olanağı sağlıyor.

Twitter Blue fiyatları nedir?

Twitter Blue özelliği Webden alındığı zaman aylık 150 TL, yıllık ise 1569,99 TL olarak satılıyor.

Telefon uygulamasında alındığında ise aylık 209 TL, yıllık ise 2199 TL'den satılıyor.