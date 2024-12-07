Uber, 10 yılda 21 milyon saat hizmet verdi

Hayati ARIGAN

Türkiye’nin 10 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli bir pazar haline geldiğini belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “2014’ten bugüne, on yıl içinde 100 binin üzerinde sürücü Uber platformunda çalıştı. Uygulama toplam tekil kullanıcı indirilme sayısı da 8 milyona yaklaştı ve toplamda 21 milyon saat hizmet verdik. Şu an 10 şehirde hizmet veriyoruz. Uber olarak Türkiye genelinde mobiliteyi geliştirerek öncelikle büyük şehirler olmak üzere daha fazla şehirde hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.

100 binin üzerinde sürücü Uber’i kullandı

Türkiye’nin Uber için en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Bahadırlı, “Türkiye pazarında şu anda dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan ve büyük bir operasyon yürüttüğümüz İstanbul başta olmak üzere; Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa, Muğla, Kayseri ve Nevşehir’de taksi ürünümüzle hizmet veriyoruz. Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımız günden itibaren hem yolcular hem de sürücüler arasında Uber kullanımına yönelik ilginin katlanarak arttığını görüyoruz. 2014'ten bugüne, on yıl içinde 100 binin üzerinde sürücü Uber uygulamasından kazanç elde etti. Bu durum, Uber’in yerel ekonomiye katkısını ortaya koyuyor” diye konuştu.

Uber kullanıcılar en çok 12 Temmuz 2024 tarihinde seyahat ederken, en uzun yolculuk 450 km oldu. Kullanıcıların Uber’i en çok tercih ettiği lokasyonlar arasında; İstanbul Havalimanı, Taksim, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ortaköy yer aldı. Uber uygulamasındaki en çok yolculuk tamamlayan sürücü 15 bin 614 yolculuk gerçekleştirdi. Uber teknolojisini kullanarak ulaşım alanında yenilikler üzerinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Bahadırlı, Uber Taksi uygulamasının Türkiye’de daha fazla şehirde hizmet vermesi için çalışmalarımıza hızla devam ettiklerini kaydetti.