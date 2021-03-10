Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı

Uber, İstanbul'dan sonra Ankara'da da hizmet vermeye başladı. Uber'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hizmet verilmeye başlanan 2014 yılından beri Türkiye'de 4,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilen Uber uygulaması, İstanbul'da 18 bin taksi sürücüsü tarafından kullanıldı.

Açılamada, "MERHABAANKARA" kodunu kullanarak mart ve nisan boyunca Ankara'da yapılacak bir yolculuğun 40 liraya kadarlık tutarının hediye olacağı bilgisi verildi.