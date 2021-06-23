Uber, aşı kampanyasının kapsamını genişletti

Uber, başlattığı aşı kampanyasının kapsamını genişletti. Kampanya çerçevesinde, İstanbul ve Ankara’da COVID-19 aşısı yapan bütün özel hastaneler ve devlet hastanelerine gidiş dönüş için herkese UBERAŞI koduyla iki ücretsiz yolculuk hediye ediliyor.

Kampanya kişinin kendi aşı randevusuna gidip gelmeyi veya aşı olacak bir yakınının Uber Taksi ile yolculuk yapmasını kapsıyor.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Aşılar salgını yenmek için en büyük umudumuz. Yeni yaş gruplarının aşıya açılması ve SGK’ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanmaya başlanması ile Türkiye’de aşılama süreci büyük bir hız kazanmış oldu. Biz de İstanbul’da ve Ankara’da aşı randevusu veren bütün hastaneleri aşı kampanyamıza dahil ettik. Uber olarak bu aşılama sürecine ve kullanıcılarımızın aşıya ulaşımına bir katkımız olacağı için çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.