Uber, İzmir’de de hizmet vermeye başladı

Uber, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir’de de sarı taksilerle hizmet vermeye başlayarak Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber Taksi’nin İstanbul ve Ankara’nın ardından, Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’de de faaliyete başlamasının heyecanını yaşıyoruz. Uber teknolojisinin, hem İzmirlilere, hem de yerli ve yabancı turistlere büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. UBERAŞI kampanyamıza İzmir’i de dahil ettik.” dedi.