Uber Kurye İstanbul’da anlık teslimata başladı

Dün itirabıyla Uber İstanbul’da anlık paket teslimatı yapmaya başladı. Uber Kurye ile gönderilen paketler, Uber uygulamasında belirtilen adresten teslim alınarak ve iletilmek istenen adrese teslim ediliyor. Uber kullanıcıları, uygulamada bulunan ‘Paket gönder’ seçeneğine ek olarak, ‘Paket al’ seçeneğini de kullanarak belirttikleri adresten paket aldırıp teslimat adresine ulaştırabiliyor.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Dünya’da 37 ülkede ve 371 şehirde faaliyet gösteren Uber Kurye’yi İstanbul’da başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Uber Kurye ile tüm Uber kullanıcıları paketlerini anlık olarak kolayca gönderebilir. Bu yeni hizmetin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi.