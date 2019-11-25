Uber Londra'da yeni ruhsat alamadı

25 Kasım 2019

ABD merkezli ulaşım şirketi Uber Technologies Inc., Londra'daki faaliyetleri için yeni ruhsat alamadı.



Londra ulaşım otoritesi TfL sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Uber'in başkentte faaliyet göstermesi için gerekli ruhsat onaylanmadı. İtiraz başvurusu için 21 günü bulunan Uber, mahkeme kararı değerlendirme süresince faaliyetlerini sürdürebilecek.

Uber, Londra'da lisansını kaybetmesine yol açan kararı temyiz edecek

Uber, Londra'nın taşımacılık otoritesinin aldığı ve şehir içinde taşımacılık yapmasına imkan veren lisansı kaybetmesine yol açan kararı temyiz edecek.



Uber yaptığı açıklamada, iş modelini değiştirmek için adımlar attığını ve güvenlik konusunda standartlar belirlediğini de ifade etti. Uber'in Kuzey ve Doğu Avrupa başkanı Jamie Heywood yaptığı açıklamada, "Son 2 ayda Londra'da bizimle çalışan her şöförü denetledi.



Şöförlerin kimliklerinin teyit edilmesi konusunda güçlü sistemlerimiz ve kontrollerimiz var" diye konuştu.