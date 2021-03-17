Uber’in İngiltere çalışanları işçi haklarına sahip olacak

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Uber sürücülerinin serbest meslek sahibi olmadıklarını, ancak tatil ücreti, garantili bir asgari ücret ve molalar dahil olmak üzere işçi haklarına sahip olduğunu belirterek Uber şoförleri sendikası GMB lehine karar verdi.

Londra Merkez İstihdam Mahkemesi 2016 yılında GMB'nin lehine karar vermişti, ancak Uber mahkemelerin kararını kabul etmek yerine, davasını 2017'de İstihdam Temyiz Mahkemesi'ne (EAT) götürdü ve yeniden davayı kaybetti. Ardından gelen 2018'deki, Temyiz Mahkemesi kararı, Uber'in bu konudaki üçüncü yasal yenilgisi oldu.

GMB Ulusal Görevlisi Mick Rix, "Uber, doğru şeyi yapmak için tekmelemeye ve çığlık atmaya sürüklenmek zorunda kaldı, ancak sonunda mahkemelerin kararına uymayı ve sürücülerine işçi olarak davranmayı kabul ettiler. Bu sonuç için GMB'nin dört mahkeme kazanması utanç verici, ancak sonunda oraya vardık ve sonuçta bu, üyelerimiz için büyük bir kazanç. Diğer esnek ekonomi şirketleri not almalı - bu, sahte serbest meslek için yolun sonudur"