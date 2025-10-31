Uber'in yeni küresel teknoloji merkezi İstanbul'da kurulacak: 200 milyon dolarlık yatırım

Uber, ABD dışındaki dördüncü küresel teknoloji ve yazılım geliştirme merkezini İstanbul’da kuracak.

"Uber Türkiye Küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi Tanıtım Etkinliği" Esma Sultan Yalısı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Uber Global Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı ile Uber arasında, Türkiye'deki yatırım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Uber'in Brezilya, Hindistan ve Hollanda'dan sonra ABD dışındaki 4. teknoloji merkezi olacak İstanbul yatırımıyla Türkiye, şirketin küresel yazılım geliştirme ağında stratejik bir konum üstlenecek.

Bu yıl içinde hızlı yemek ve market teslimat platformu Trendyol Go'nun çoğunluk hisselerini satın alarak Türkiye'deki yatırımlarını büyüten şirket, İstanbul'daki teknoloji merkezine gelecek 5 yıl içinde 200 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.

"100 milyon yolculuğa ulaşmak üzereyiz"

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, İstanbul’un enerjisi, yaratıcılığı ve teknoloji potansiyeliyle şirketin geleceği açısından “mükemmel bir temsil” sunduğunu belirterek, “Bugün Türkiye, dijital platformları benimseme açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumunda. İstanbul’da taksilerin yüzde 95’i Uber uygulamasını kullanıyor ve 100 milyon yolculuğa ulaşmak üzereyiz” dedi.

Khosrowshahi, Türkiye’nin sahip olduğu güçlü mühendislik ve yazılım yeteneğinin Uber’in yeni yatırım kararında belirleyici olduğunu vurgulayarak, “Bu merkezde geliştirilecek teknolojiler yalnızca Türkiye için değil, dünyanın dört bir yanında kullanılacak. Türkiye, insanları, ürünleri ve ekonomileri birbirine bağlayan teknolojilerin geliştirilmesinde merkezi bir rol üstlenecek” ifadelerini kullandı.

"500’e yakın teknoloji uzmanını istihdam edilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımı Türkiye açısından “çok kıymetli bir adım” olarak değerlendirerek, “Uber, Türkiye’yi yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak görüyor. Önümüzdeki beş yılda 200 milyon dolarlık yatırım planlayan şirket, Türkiye’de 500’e yakın teknoloji uzmanını istihdam edecek” dedi.

Kacır, Türkiye’nin güçlü AR-GE ekosistemi ve nitelikli insan kaynağı sayesinde uluslararası teknoloji yatırımları için çekim merkezi haline geldiğini vurguladı. Bugün 311 bin kişilik AR-GE kadrosu ve 113 teknoparkta faaliyet gösteren 12 bin firma ile Türkiye’nin Avrupa’nın yükselen teknoloji merkezlerinden biri olduğunu belirtti.