UBS’in yıllık kârı 4. çeyrekte yüzde 137’ye ulaştı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS, 2020 yılının 4. çeyreğinde yıllık yüzde 137 büyüme ile 1,71 milyar dolar net gelir elde ettiğini duyurdu.

Bankanın üçüncü çeyrekte 2,1 milyar dolar net gelir açıklaması ardından, 4. çeyrek net gelir beklentileri 967 milyon dolardaydı.

Bankanın özkaynak karlılığı 2,9 puan düşerek yüzde 11,5'e gerilerken, maliyet / gelir oranı 3,9 puan artarak yüzde 74,1'e yükseldi. Toplam varlıklar yıllık bazda yüzde 6 artışla 1 milyar 125 milyon dolara yükselirken, kaldıraç oranı yüzde 3.85 oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, "Pandeminin neden olduğu belirsizliklere rağmen, COVID-19 krizinin mali ve sermaye pozisyonlarımız üzerindeki olumsuz etkileri 2020'de sınırlı kaldı” denildiUBS ayrıca üç yıllık bir program ile, 1 milyar doları 2021 yılında olmak üzere, 4,5 milyar dolarlık hissesini geri alacağını açıkladı.