Üç sektöre 5 yıl içinde 130 milyon dolar yatıracak

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Ana sektörü olan gıda alanındaki faaliyetlerini büyüttükten sonra enerji, iletişim, inşaat ve araç muayene gibi sektörlerle iş ağını geliştiren Büyükdağ Holding, yeni yatırım planlarını gündeme aldı. Enerjideki çalışmalarına 2014 yılında başlayan ve halihazırda Şanlıurfa’da 17 megawatt güç üreten bir güneş enerjisi santrali bulunan holding, buradaki kurulu gücü artırmayı planlıyor. Güneş enerjisi dışında rüzgar enerjisi için de plan yapan holding, ayrıca elektrikli otomobillere şarj istasyonu kurmak için de lisansını aldı. Büyükdağ Holding, bu faaliyetler için 5 yılda 100 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

İstanbul’da iki, Kuşadası’nda da bir oteli bulunan holding, Kuşadası’ndaki 55 odalı butik otelini yeniden inşa ederek 250 odalı 5 yıldızlı otele dönüştürmek için de çalışmalara başladı. Kuşadası’nda 12 villalık bir proje de başlatan holding, bu çalışmalar için yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyor. Gelecek gördükleri sektörlere yatırım yapmak istediklerinin altını çizen Büyükdağ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Büyükdağ, “Yatırımların yüzde 20'sini öz sermayeden karşılıyacağız. Diğer şirketlerimizin gelirlerinden de yararlanacağız. Banka kredilerini minimum seviyede tutmak istiyoruz” dedi.

4,5 milyar TL ciro

Faaliyet gösterdiği sektörlerde 800 kişiye istihdam sağladıklarını, geçen yılı da yaklaşık 4,5 milyar TL ciro ile tamamladıklarını belirten Büyükdağ, şirketin faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini açıkladı. Büyükdağ Holding olarak ana iş kollarının satış ve pazarlama olduğunu ifade eden Büyükdağ, şu bilgileri verdi: "1995 yılı itibarıyla bu işe başladık. Coca Cola ve Efes Pilsen'in İstanbul'da distribütörlüğünü aldık. Anadolu Grubu’nun dağıtımının yaklaşık yüzde 15'ini yapıyoruz. Günlük olarak 45 bin noktaya hizmet veriyoruz. Mey İçki’nin de en büyük distribütörüyüz. Turkcell’le de bir iş ortaklığımız var. Çözüm merkezi olarak hizmet veriyoruz. Enerji alanındaki faaliyetlerimiz ise 2014 yılında başladı. Şanlıurfa’da 17 megawatt güç üreten bir güneş enerjisi santralimiz var. Tunceli’de de bir tane araç muayene istasyonumuz bulunuyor.”

Enerjiye 100 milyon dolar ayırdı

Güneş enerjisi santrali yatırımına hazırlandıklarına değinen Büyükdağ, “İlk etapta bir güneş enerji santralini satın almak için görüşmelerimiz sürüyor. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi yatırımlarının Türkiye’nin ve dünyanın geleceği olduğuna inanıyoruz. Yeşil enerji yatırımları konusunda şirket olarak çok istekliyiz. Halihazırda devam eden güneş enerjisi santralimizde kurulu gücü de artırmak istiyoruz. Bu çerçevede 5 yıl içinde enerji tarafında 100 milyon dolarlık yatırım yapmak istiyoruz. Enerji fiyatlarının artması, yapılan zamlar ve çıkarılan yasalar nedeniyle enerji çok kıymetli ve stratejik bir alan oldu. Yatırım sonucunda 100 megawatt’ı geçeriz” diye konuştu.

Kuşadası’na 5 yıldızlı otel inşa ediyor

Son dönemde artan turist sayıları ve elde edilen gelirlere bakılınca turizm sektörünün gelecekte çok daha iyi noktalara ulaşacağını öngördüklerini ifade eden Büyükdağ, şöyle devam etti: “Bu çerçevede Kuşadası’ndaki 55 odalı butik otelimizi yeniden inşa edeceğiz. 250 odalı 5 yıldızlı otelimizi yapmak için çalışmalara başladık. Yine Kuşadası’nda villa projesi başlatıyoruz. Buradaki turizm ve gayrimenkulde yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. İstanbul’da Güneşli ve Sefaköy’de konut projelerimiz var. Karaköy ve Taksim’de bulunan otellerimiz için de yatırımlara devam edeceğiz. Turizm sektöründe dünya çapında bir marka olan Türkiye’nin, çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Yüksek harcama kapasitesine sahip yabancı turistin ülkemize gelmesi için çalışmalar yapacağız.”

Elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuracak

Enerjinin her geçen gün daha önemli hale geldiğini vurgulayan Büyükdağ, holdingin en önemli yatırım kalemlerinin başında olduğunu söyledi. Otomobil şarj istasyonu kurmak için lisans aldıklarını dile getiren Büyükdağ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Büyükdağ, “Gelecekte kullanımı artacak elektrikli otomobiller için şarj istasyonu sayılarının hızla artması gerekiyor. Çok kısa süre içerisinde şarj istasyonlarımızı kurmaya başlayacağız. TOGG ile birlikte biz de hızlandık. Bunları Türkiye’nin dört bir tarafına yaymak istiyoruz. İlk etapta aldığımız lisans gereği 50 adet şarj istasyonumuz devreye girecek. Sonrasında ise hızlı bir kurulum sürecine gireceğiz. Şarj istasyonu sayımızı artıracağız” dedi.