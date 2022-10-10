Uçaksan Troy T200, Uçmak için lisansları bekliyor

Ali ŞAHİN

Bursa’da geçen haftalarda görücüye çıkan Uçaksan Troy T200 havalanmak için gün saymaya başladı. Lansmanı geniş katılıma sahne olan ve Türkiye’nin özel sektör eliyle üretilen ilk sivil eğitim ve genel maksat uçağı olan Troy T200’ün imalatının tamamlandığını belirten Uçaksan CEO’su Emre Balcı havalanmak için sertifikasyon ve lisans süreçlerinin tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Balcı, “Sertifikalarımızı tamamladıktan sonra yılsonunda da Troy T200’ü havada uçarken görmeyi planlıyoruz” dedi.

‘Güvenlik ön planda’

Türkiye’deki eğitim uçaklarının genellikle ikinci el olduğunu ve bu araçların bakım maliyetlerinin yanı sıra kaza risklerinin arttığına da dikkat çeken Balcı, “Biz burada tamamen günün şartlarına uygun bir uçak ürettik. Bugünün şartlarına uygun ve güvenlik konusunda da önemli ayrıntıla var. Troy T200 havada 60 km/s hızda kaldıkça motoru dursa dahi uçabiliyor ve bu size uçağı düz bir alana indirme şansı veriyor. Uçak kaza kırıma uğrarsa açılan paraşüt yine Troy T200’ü güvenli bir şekilde yere indirebilecek kapasitede” diye konuştu.

‘Emsallerine göre çok hafif’

Ürettikleri eğitim uçağını ilk etapta 2 kişilik olarak planladıklarını belirten ve ilerleyen süreçte kapasiteyi 4 kişiye çıkarabilecek mimaride tasarıma sahip olduklarını belirten Balcı, “Emsallerine göre çok daha hafif ve karbon kompozit malzemeden üretilen bir uçaktan bahsediyoruz. 500 kilogram ağırlığı var. Ürettiğimiz her parça TÜBİTAK’ın laboratuvarlarında test edildi. Lisans işlemlerinden sonra seri üretime geçerken yılda 10-12 uçak üretebilecek kapasitedeyiz” ifadelerini kullandı.

‘Katma değerli İhracat hedefliyoruz’

Türkiye kadar dünyanın birçok noktasında sivil havacılığın gelişmekte olduğunu belirten Emre Balcı, “Talep olan bir şeyi üretiyoruz. İlk uçuştan sonra gelecek siparişlere göre üretim tesisimizi planlayıp yeni yatırımları değerlendireceğiz. Yerli ve yabancı 20 kişilik bir ekip ile ilk uçağımızı ürettik” dedi. Uçakta kullanılan ekran ve motorların yurt dışından alındığını belirten Balcı, “Göstergeler ve yazılımların bir bölümü uluslararası standartlarda ve kabul görmüş lisanslara sahip. Biz sadece Türkiye değil dünyanın birçok yerindeki pazarları hedef aldığımız için uluslararası kriterlerin kabul ettiği bazı parçaları kullanmak zorundaydık. Motor konusunda da üretimde sorun yok ama lisans konusunda sorunlar yaşanabileceği için herkesçe kabul gören ve dünyadaki eğitim uçaklarının yüzde 85’i,nde kullanılan motoru tercih ettik” dedi.

İHA’mızı uçurduk

Uçaksan olarak tek projelerinin Troy T200 olmadığını, bir insansız hava aracı da geliştirdiklerini ve onun da uçuş testlerini tamamladıklarını belirten Emre Balcı, “50 kg yüke kadar taşıyabilen ve 5 saat havada kalabilen bir kargo İHA’mız var. Yine bunu tarımsal alanda da kullanabiliriz. Ciddi bir uçuş mesafesi ve taşıma kapasitesine sahip. İlk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Yakında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Bir de 19 kişilik yolcu uçağı projemiz var ama onun için devlet desteği şu aşamada gerekli gibi duruyor. Bu başlı başına çok büyük bir iş olarak karşımıza çıkıyor ama biz T200 ile uçak yapmayı öğrendik” diye konuştu.



