Uçan Balon Anaokulları Kurucusu Yörük: Kadınlar başta olmak üzere girişimcilerin önünü açıyoruz

Uçan Balon Anaokulları kurucusu Gülsüm Şentürk Yörük, franchise paketiyle, artan okul öncesi eğitim ihtiyacını karşılamayı ve girişimcilerin eğitim sektöründeki varlığını teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yörük, “Hızla gelişen teknoloji, dünyanın dinamiklerini ve yaşamın koşullarını sürekli değiştiriyor. Yeni nesil, dijital bir gezegenin içine doğuyor. Eğitimde çok yönlülüğü ilke edinmiş bir kurum olarak ülkemizde çocukların bu dinamiklere kolayca adapte olabilmesi ve kendi değerlerini yaratabilen özgüvenli bireylere dönüşmesi için franchise sistemiyle kurum ağımızı büyütüyoruz. Okul öncesindeki kaliteli eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla, kadınlar başta olmak üzere girişimcilerin önünü açıyoruz.” dedi.

"Kadın girişimciler eğitim sektörünün lideri oluyor"

Geleceğine yatırım yapmak isteyen kadın girişimcilerin eğitim sektöründeki faaliyetlerini artırmak için de özel franchise fırsatları yarattıkların söyleyen Yörük, güçlü toplumların güçlü kadınlarla var olabileceğini, kadının toplumdaki yerinin güçlenmesini önemsediklerini ve bu sebeple kadınların eğitim sektöründe daha fazla görev üstlenmesini çok kıymetli bulduklarını belirterek, “Kurucusunun da kadın olduğu eğitim kurumu olarak, kadın girişimcileri önceliklendirdiğimiz projemizde, yatırımcıların keyifle yönetebilecekleri bir iş alanı açıyoruz. Personel seçiminden eğitime, aylık ve yıllık planlardan iletişim süreçlerine kadar tüm bilgi ve deneyimimizi yatırımcılarla paylaşarak sektörün önemli oyuncularına dönüşmelerine yardımcı oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılar birden çok rol üstleniyor"

Franchise iş birliklerinde eğitim programlarından çalışan deneyimine kadar birçok alanda verimliliklerini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Gülsüm Şentürk Yörük, “Franchise ortaklarımızın sadece birer yatırımcı olarak kalmaması için, onlara kurumumuzdaki operasyon süreçlerine dair tüm aşamaları aktarıyoruz. Kuruluş tarihimizden başlayarak gerçekleştirdiğimiz prosedürler, eğitim programları, çocukların beslenme düzenleri, uzmanlar tarafından hazırlanan veli ve öğretmen bilgilendirmeleri gibi tüm konulara dahil olmalarını sağlıyoruz. Bu sayede çok yönlülük esasına dayanan eğitim modelimizdeki kaliteyi iş ortaklarımızla birlikte daha da yükselteceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...