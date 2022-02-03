Üçay Grup, elektrikli şarj istasyonları sayısını artıracak

Küresel elektrik ve endüstriyel güç yönetim sistemleri üreticisi Eaton ile ekimde imzaladığı anlaşma sonrasında elektrikli şarj istasyonlarının Türkiye geneli yaygınlaşması için gerekli hazırlıkları tamamlayan Üçay Grup, bu yıl için ilk etapta gerçekleştireceği 1 milyon dolarlık yatırımla elektrikli şarj istasyonları sayısını artıracak.

Üçay Grup CEO’su Turan Şakacı, Eaton ile ekimde imzaladıkları anlaşma ile Üçay Grup'un elektrikli araçların şarj istasyonları satışı ve servisinde tek yetkili haline geldiğine dikkat çekti.

Şakacı, “TOGG yerli otomobil projesinin hız kazanmasıyla hızlı şarj istasyonlarının altyapısı gündeme geldi. Üçay Grup olarak 2022 için ilk etapta 1 milyon dolarlık yatırımla elektrikli şarj istasyonlarının sayısını artırmayı hedefliyoruz. Büyük şehirlerimizden başlayarak, Türkiye’nin her yerine istasyon kurulmasını sağlayacak teknik altyapıya, servis desteğine, ürüne ve imkana sahibiz." diye konuştu.

"Şarj istasyonları sayısı artsa da henüz yeterli değil"

Türkiye'nin 81 ilinde 56 şube ve yüzlerce bayiye sahip olduklarını belirten Şakacı, şöyle devam etti: “Yerli otomobil projesinde 2023'ün ilk çeyreğinde üretime başlanacak. Elektrikli araçların yaygınlaşmaya başlamasıyla, araçların kullanımı için şart olan şarj istasyonlarına yapılan yatırımlar artmaya başladı. Şarj istasyonlarının sayısı yapılan yatırımlarla artsa da henüz yeterli değil. Eaton ile imzaladığımız anlaşma sonrası elektrikli araçlar için hayati önem taşıyan elektrikli şarj istasyonlarını ülkemize getirmeye başladık. Tüm satış ve satış sonrası temsilciliğini üstleneceğiz."

Türkiye'nin elektrikli şarj istasyonu yatırımları için yabancı kaynağa ihtiyacı olmadığını dile getiren Şakacı, “Eaton, elektrikli şarj istasyonları konusunda dünyada öncü olmuş bir firma. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki elektrikli araç potansiyelini gördüğünü ve bunun için yatırıma hazırlandığını görüyoruz. Ancak Türkiye kendi kaynaklarıyla ülkenin dört bir yanında elektrikli şarj istasyonları kurabilir. Dünyanın bu konudaki en verimli ürünlerini kullanıma açarak Türk yatırımcılarının bu alanda rahatlıkla hareket edebilmelerine olanak tanıyoruz." dedi.