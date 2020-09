Üçay Grup'ta hedef, yenilenebilir enerjide liderlik

10 Eylül 2020

Grup olarak Türkiye’de 500 bin evi doğalgaz ile tanıştıran mekanik ve endüstriyel mühendislik sektörünün önde gelen şirketlerini bünyesinde barındıklarını dile getiren Üçay Grup CEO'su Turan Şakacı, 24 şehirdeki 51 şubeleri ve yüzlerce personel ile bireysel doğalgaz mühendislik sektöründe büyümeye devam ettiklerini vurguladı.

Doğalgaz ile başlayan enerji dönüşüm hikâyelerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla devam edeceğinin altını çizen Turan Şakacı, Verimli Enerji Çözümleri (VEÇ) birimindeki çalışmaların sürdürdüğünü açıkladı. Gelecek beş yıl içinde ‘fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinde’ ve yenilenebilir enerji kaynakları taahhüdünde Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olmak istediklerini söyleyen Şakacı, şuları aktardı: "Yenilenebilir enerji kaynakları alanında ciddi bir oyuncu olarak ülkemizin istihdamına ve genç mühendislerimizin yetiştirilmesine de önemli katkılarda bulunacağız. Öte yandan yine gelecekte tüm evlerin ihtiyacı haline gelecek elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu yenilikçi hamlelerimizle sadece bugünün değil geleceğin en iyi şirketi olarak her zaman rakiplerimizin birkaç adım önünde yer almayı hedefliyoruz.”

"5 yılda 150 bin haneyi doğalgaz ile buluşturmayı planlıyoruz"

Türkiye’nin birçok şehrinde doğalgazın yayılmasına öncülük ettikleri ve faaliyet alanlarının her geçen gün genişlettiklerini ifade eden Turan Şakacı, “Doğalgaz dönüşümü başta olmak üzere, elektromekanik, inşaat, yenilenebilir enerji, ısıtma ve soğutma sistemlerinde Türkiye’nin en büyük topluluklarından biriyiz. Üçay Mühendislik şirketimiz, doğalgaz dönüşümünde Türkiye’nin açık ara en çok projeye imza atan şirketi. Bugüne kadar 500 bin evi doğalgaz ile tanıştırdık. Gelecek beş yılda da en az 150 bin haneyi doğalgaz ile buluşturmayı planlıyoruz. Bu, 500 bin evden sobanın kalkması ve Türkiye’nin hava kalitesinin artması anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıkladığı verilere göre dünya nüfusunun yüzde 91’i hava kalitesi sınırının aşıldığı yerlerde yaşıyor. Bu da beraberinde sağlık sorunlarını getiriyor. Üçay Mühendislik yaptığı her dönüşüm ile Türkiye’nin hava kalitesinin yükselmesine katkı sağladı." dedi.

“Bu yıl hedefimiz 30 bin ev"

Pandemi süresince insanların zoraki olarak evlere kapandığını belirten Turan Şakacı, “Özellikle pandemi etkisiyle insanlarda ev konforu çok önemli hale geldi. Bu konforun en önemli kısmı da doğalgaz ısıtma sistemleri. Dolayısıyla sahada talepler artıyor ve biz de bu yıl hedeflerimizi daha da yükselttik. 2020 yılı sonuna kadar toplamda 30 bin haneyi doğalgazla buluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"İstanbul depremine güvenilir yapılar inşa ederek hazırlanıyoruz"

Üçay Grup’un diğer iştiraklerinden Üçay Elektromekanik’in mühendislik alanında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Turan Şakacı, Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarına elektro-mekanik taahhüt hizmetleri verdiklerini aktardı. Şakacı, Sinpaş ve Tahincioğlu gibi firmaların çözüm ortağı olduklarını söyledi.

Diğer şirketleri Üçay İnşaat ile özellikle kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Şakacı, şunları kaydetti: “Bilim insanlarımız olası bir İstanbul depremine karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. Bu hazırlıkların en önemlisi mevcut yapı stokunun yenilenmesidir. Üçay İnşaat, mühendislik sektöründeki tecrübesi ile güvenilir ve konforlu yapılar inşa ediyor. Elektromekanik ve inşaat sektörlerinde örnek projelere imza atıyoruz. Yakın dönemde bunlara yenisini ekleyeceğiz.”

"Postmodern Teknik Toptancılık kavramını yarattık"

Diğer iştiraklerinden ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi’nin sunduğu hizmetler ve bayilik sistemi ile birçok ilke imza attığını dile getiren Turan Şakacı, ISOMER çatısı altında Verimli Enerji Çözümleri (VEÇ) ve Isı Pompası Global girişimleri ile sürekli Ar-Ge çalışmaları yürttüklerini aktardı. Bin 400’e yakın bayi ağı ile hizmet verdiklerini söyleyen Şakacı, “ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, çalıştığı bayilere ürün tedarik etmekle kalmayıp Teknik Hizmetler Departmanı aracılığı ile mühendislik desteği de sunuyor. Bununla birlikte bayilerimiz ihtiyaç duydukları eğitim, satış ve pazarlama desteği hizmetleri de ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi’mizin profesyonel ekipleri tarafından veriliyor. Sektörde henüz böyle bir yapı olmadığından ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, ‘Postmodern Teknik Toptancılık' sistemini ülkemize kazandıran ilk ve tek kuruluş.” şeklinde konuştu.