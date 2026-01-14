Üçay, ZeroHouse ile evleri nötr karbon yapıyor

Mehmet H. GÜLEL

Üçay Mühendislik, Ze­roHouse projesiyle karbon nötr yaşamı mümkün kılıyor. Söz konusu konseptin güneş enerjisi sis­temleri, ısı pompası teknoloji­leri, enerji verimliliği uygula­maları, akıllı otomasyon ve de­polama çözümlerinin entegre edildiği bütünleşik bir model olarak öne çıktığını kaydeden Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şa­kacı, amaçlarının sürdürüle­bilir yaşamı sadece teorik bir hedef olmaktan çıkarıp uygu­lanabilir, erişilebilir ve ölçüle­bilir bir yapıya dönüştürmek olduğunu bildirdi.

Kendi enerjisini üreten evler

ZeroHouse projesi ile ya­pıların ısıtma, soğutma ve sı­cak su ihtiyacını; ısı pompası sistemleri, yerden ısıtma çö­zümleri ve VRF teknolojile­rinin birlikte çalıştığı verim­li bir modelle karşıladıkları­nı bildiren Şakacı, “Bununla birlikte, elektrikli araç kulla­nımının hızla yaygınlaştığı bu dönemde EV şarj istasyonla­rını da konseptin önemli bir parçası haline getirdik.

Tüm bu sistemlerin enerji ihtiya­cını ise fotovoltaik panellerle güneşten karşılayarak, yapı­nın fosil yakıtlara bağımlılığı­nı ortadan kaldırıyoruz. Ken­di enerjisini üretebilen, kar­bon salınımını minimize eden ZeroHouse yapılarının, dü­şük karbonlu şehirleşme için önemli bir çözüm olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Projelerinin henüz çok ye­ni olduğunu ve ilgi gördüğü­nü ileten Şakacı, enerji ma­liyetlerinin yükselmesi, kar­bon nötr hedeflerinin giderek önem kazanması ve tüketici tarafındaki çevresel farkında­lık artışı, ZeroHouse’un gele­cekteki potansiyelini güçlen­diriyor. Bu nedenle önümüz­deki dönemde bu konseptin hem gelirlerimize hem de marka değerimize kademeli olarak daha belirgin bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıllık ortalama 30 bin müşteriye hizmet veriyor

Firma olarak yaklaşık çey­rek asrıdır iklimlendirme, elektrik–mekanik taahhüt iş­leri, GES çözümleri, enerji ve­rimliliği, ısı pompası sistem­leri ve e-mobilite alanlarında uçtan uca mühendislik çö­zümleri sunduklarını aktaran Şakacı, Marmara, Ege, Akde­niz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 23 il­de 30’un üzerinde lokasyon­da şube, depo ve showroom­ları ile faaliyetlerini sürdür­düklerini iletti.

Kuruldukları günden bu yana 2 milyondan fazla bireysel müşteri ve iş­letmeye mühendislik hizme­ti verdikleri bilgisini veren Şakacı, “Yıllık ortalama 30 bin müşteriye hizmet sun­maya devam ediyoruz. 2025 yılının ilk dokuz ay itibarıy­la ciromuz yaklaşık 2 milyar TL’ye ulaştı. 2025’te özellik­le yenilenebilir enerji ve ik­limlendirme çözümlerindeki yüksek talebin etkisiyle güçlü bir büyüme oranıyla tamam­lamayı öngörüyoruz.

Yıl bo­yunca büyümemizin ana kay­naklarını; iklimlendirme pro­jeleri, özellikle büyük ölçekli konut, otel ve savunma sanayi projelerindeki elektrik-me­kanik taahhüt işleri, GES ku­rulumları ve yenilenebilir enerji projeleri, ısı pompası çözümleri, E-mobilite ve şarj istasyonu yatırımları, ener­ji verimliliği ve otomasyon uygulamaları oluşturdu. Bu alanlardaki talep artışı ve ge­nişleyen müşteri portföyü, 2025’te hedeflediğimiz ciro rakamlarına ulaşmamızda önemli rol oynadı” açıklama­sında bulundu.

Türkiye geneline yayılmak için program yürütüyor

“Bu yıl ise Türkiye gene­linde stratejik bir genişleme programı yürütmeyi planlı­yoruz” diyen Şakacı, yatırım­larının hem bölgesel öncelik­ler hem de iş kolları bazında belirledikleri hedefler doğ­rultusunda şekillendirdikle­rini söyledi. Türkiye genelin­de elektrik–mekanik taahhüt ve iklimlendirme projeleri­ni yaygınlaştırmayı, mesken ve endüstriyel ölçekte GES çözümlerini geliştirmeyi ve e-mobilite alanında şarj ağı altyapılarını güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkat çe­ken Şakacı, bu doğrultuda toplam yatırım bütçelerinin artırarak sürdürülebilir bü­yümeyi merkeze alan bir yatı­rım planı ortaya koyduklarını ifade etti.

Bugün itibarıyla 950’nin üzerinde çalışanlarıyla bi­reysel müşterilere ve işlet­melere hizmet verdiklerine değinen Şakacı, şunları kay­detti: “Büyüme stratejimizle paralel olarak istihdam ka­pasitemizi de önemli ölçüde artırmayı hedefliyoruz. Özel­likle elektrik–mekanik taah­hüt ekipleri, GES saha kadro­ları, enerji verimliliği uzman­ları ve Ar-Ge birimlerimiz bu genişlemenin odağında yer alıyor. Ayrıca kadın istihda­mını artırmaya yönelik özel programlar, saha eğitimle­ri ve teknik gelişim destekle­riyle fırsat eşitliğini güçlen­diren bir insan kaynağı mo­deli oluşturuyoruz.”

350 yeni elektrikli araç şarj istasyonunu devreye alacak

Elaris markasıyla halihazırda 100’ün üzerinde şarj istasyonlarının bulunduğu bilgisini veren Şakacı, Elaris markalarıyla bu yılın sonuna kadar 350 yeni elektrikli araç şarj istasyonunu devreye almayı hedeflediklerini duyurdu.

Böylece mevcut ağlarını dört katın üzerinde büyüterek genişleyen e-mobilite ekosisteminde önemli bir kapasite artışı sağlayacaklarını vurgulayan Şakacı, “Öncelikli lokasyon stratejimiz; otoyol güzergâhları, AVM ve perakende noktaları, belediyelerle yapılacak iş birlikleri, iş merkezleri, filo yönetim şirketleri ve lojistik sahaları gibi yüksek erişim ve yüksek talep potansiyeli bulunan bölgeleri kapsıyor.

Dünyanın elektrik alanındaki ilk üç küresel markasından biri olan Eaton ile 2022 yılında imzaladığımız yetkili bayi anlaşması sayesinde, Eaton’ın ürettiği elektrikli araç şarj ünitelerinin satışını, kurulumunu ve teknik hizmetlerini biz üstleniyoruz. Ayrıca ülke genelindeki büyüme stratejimizi desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde 15 yeni şube açma planımız bulunuyor. Bağlı ortaklığımız Elaris aracılığıyla elektrikli araç şarj ağı yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz” dedi.