Üçay, ZeroHouse ile evleri nötr karbon yapıyor
Geliştirdikleri projeyle evleri karbon nötre dönüştürdüklerini kaydeden Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, “Bu proje ile güneş enerjisi sistemleri, ısı pompası teknolojileri, enerji verimliliği uygulamaları, akıllı otomasyon ve depolama çözümlerinin entegre edildiği bütünleşik bir model sunuyoruz” dedi.
Mehmet H. GÜLEL
Üçay Mühendislik, ZeroHouse projesiyle karbon nötr yaşamı mümkün kılıyor. Söz konusu konseptin güneş enerjisi sistemleri, ısı pompası teknolojileri, enerji verimliliği uygulamaları, akıllı otomasyon ve depolama çözümlerinin entegre edildiği bütünleşik bir model olarak öne çıktığını kaydeden Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, amaçlarının sürdürülebilir yaşamı sadece teorik bir hedef olmaktan çıkarıp uygulanabilir, erişilebilir ve ölçülebilir bir yapıya dönüştürmek olduğunu bildirdi.
Kendi enerjisini üreten evler
ZeroHouse projesi ile yapıların ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını; ısı pompası sistemleri, yerden ısıtma çözümleri ve VRF teknolojilerinin birlikte çalıştığı verimli bir modelle karşıladıklarını bildiren Şakacı, “Bununla birlikte, elektrikli araç kullanımının hızla yaygınlaştığı bu dönemde EV şarj istasyonlarını da konseptin önemli bir parçası haline getirdik.
Tüm bu sistemlerin enerji ihtiyacını ise fotovoltaik panellerle güneşten karşılayarak, yapının fosil yakıtlara bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz. Kendi enerjisini üretebilen, karbon salınımını minimize eden ZeroHouse yapılarının, düşük karbonlu şehirleşme için önemli bir çözüm olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.
Projelerinin henüz çok yeni olduğunu ve ilgi gördüğünü ileten Şakacı, enerji maliyetlerinin yükselmesi, karbon nötr hedeflerinin giderek önem kazanması ve tüketici tarafındaki çevresel farkındalık artışı, ZeroHouse’un gelecekteki potansiyelini güçlendiriyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bu konseptin hem gelirlerimize hem de marka değerimize kademeli olarak daha belirgin bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
Yıllık ortalama 30 bin müşteriye hizmet veriyor
Firma olarak yaklaşık çeyrek asrıdır iklimlendirme, elektrik–mekanik taahhüt işleri, GES çözümleri, enerji verimliliği, ısı pompası sistemleri ve e-mobilite alanlarında uçtan uca mühendislik çözümleri sunduklarını aktaran Şakacı, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 23 ilde 30’un üzerinde lokasyonda şube, depo ve showroomları ile faaliyetlerini sürdürdüklerini iletti.
Kuruldukları günden bu yana 2 milyondan fazla bireysel müşteri ve işletmeye mühendislik hizmeti verdikleri bilgisini veren Şakacı, “Yıllık ortalama 30 bin müşteriye hizmet sunmaya devam ediyoruz. 2025 yılının ilk dokuz ay itibarıyla ciromuz yaklaşık 2 milyar TL’ye ulaştı. 2025’te özellikle yenilenebilir enerji ve iklimlendirme çözümlerindeki yüksek talebin etkisiyle güçlü bir büyüme oranıyla tamamlamayı öngörüyoruz.
Yıl boyunca büyümemizin ana kaynaklarını; iklimlendirme projeleri, özellikle büyük ölçekli konut, otel ve savunma sanayi projelerindeki elektrik-mekanik taahhüt işleri, GES kurulumları ve yenilenebilir enerji projeleri, ısı pompası çözümleri, E-mobilite ve şarj istasyonu yatırımları, enerji verimliliği ve otomasyon uygulamaları oluşturdu. Bu alanlardaki talep artışı ve genişleyen müşteri portföyü, 2025’te hedeflediğimiz ciro rakamlarına ulaşmamızda önemli rol oynadı” açıklamasında bulundu.
Türkiye geneline yayılmak için program yürütüyor
“Bu yıl ise Türkiye genelinde stratejik bir genişleme programı yürütmeyi planlıyoruz” diyen Şakacı, yatırımlarının hem bölgesel öncelikler hem de iş kolları bazında belirledikleri hedefler doğrultusunda şekillendirdiklerini söyledi. Türkiye genelinde elektrik–mekanik taahhüt ve iklimlendirme projelerini yaygınlaştırmayı, mesken ve endüstriyel ölçekte GES çözümlerini geliştirmeyi ve e-mobilite alanında şarj ağı altyapılarını güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Şakacı, bu doğrultuda toplam yatırım bütçelerinin artırarak sürdürülebilir büyümeyi merkeze alan bir yatırım planı ortaya koyduklarını ifade etti.
Bugün itibarıyla 950’nin üzerinde çalışanlarıyla bireysel müşterilere ve işletmelere hizmet verdiklerine değinen Şakacı, şunları kaydetti: “Büyüme stratejimizle paralel olarak istihdam kapasitemizi de önemli ölçüde artırmayı hedefliyoruz. Özellikle elektrik–mekanik taahhüt ekipleri, GES saha kadroları, enerji verimliliği uzmanları ve Ar-Ge birimlerimiz bu genişlemenin odağında yer alıyor. Ayrıca kadın istihdamını artırmaya yönelik özel programlar, saha eğitimleri ve teknik gelişim destekleriyle fırsat eşitliğini güçlendiren bir insan kaynağı modeli oluşturuyoruz.”
350 yeni elektrikli araç şarj istasyonunu devreye alacak
Elaris markasıyla halihazırda 100’ün üzerinde şarj istasyonlarının bulunduğu bilgisini veren Şakacı, Elaris markalarıyla bu yılın sonuna kadar 350 yeni elektrikli araç şarj istasyonunu devreye almayı hedeflediklerini duyurdu.
Böylece mevcut ağlarını dört katın üzerinde büyüterek genişleyen e-mobilite ekosisteminde önemli bir kapasite artışı sağlayacaklarını vurgulayan Şakacı, “Öncelikli lokasyon stratejimiz; otoyol güzergâhları, AVM ve perakende noktaları, belediyelerle yapılacak iş birlikleri, iş merkezleri, filo yönetim şirketleri ve lojistik sahaları gibi yüksek erişim ve yüksek talep potansiyeli bulunan bölgeleri kapsıyor.
Dünyanın elektrik alanındaki ilk üç küresel markasından biri olan Eaton ile 2022 yılında imzaladığımız yetkili bayi anlaşması sayesinde, Eaton’ın ürettiği elektrikli araç şarj ünitelerinin satışını, kurulumunu ve teknik hizmetlerini biz üstleniyoruz. Ayrıca ülke genelindeki büyüme stratejimizi desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde 15 yeni şube açma planımız bulunuyor. Bağlı ortaklığımız Elaris aracılığıyla elektrikli araç şarj ağı yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz” dedi.