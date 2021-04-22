Üçay'ın hedefi güneş enerjisi

Murat KÜÇÜK

2021’i güneş enerjisi yılı ilan ettiklerini söyleyen Üçay Grup İcra Kurulu Üyesi İlgin Eray, “Yenilenebilir enerjinin ülkemizde yaygınlaşması için çalışıyoruz. Hedefimiz yıl içinde 20 megavatlık iş almak” dedi. 20 yıldan fazla süredir doğalgaz mühendislik hizmetleri sunan Üçay Grup yenilebilir enerji kurulumunda büyümeyi hedefliyor. “2021’i güneş enerjisi yılı ilan ettik. Yenilenebilir enerjinin ülkemizde yaygınlaşması için çalışıyoruz. Hedefimiz yıl içinde 20 megavatlık iş almak.” diyen Üçay Grup İcra Kurulu Üyesi İlgin Eray, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline dikkat çekti ve şunları söyledi: “Türkiye ihtiyacı olan enerjiyi üretemediği için ithal etmek zorunda kalıyor. Bu durum beraberinde enerji ithalatı ve cari açığı getiriyor. Enerji ihtiyacımızı ancak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak giderebiliriz.”

100 kilovatlık tesis maliyeti 60 - 70 bin dolar arası değişiyor

Güneş enerjisi santrallerinin maliyetleri hakkında bilgi veren İlgin Eray, “100 kilovata kadar olan projelerde kilovat başı maliyet 600 ila 700 dolar arasında seyrediyor. 100 kilovatlık bir proje 60 ila 70 bin dolar arası maliyetle sonuçlanıyor. İş hacmi büyüdükçe maliyet düşüyor.” dedi. Günde 100’den fazla keşif talebi aldıklarını dile getiren Eray, bugüne kadar yaklaşık 1 megavatlık iş aldıklarını ve yıl sonuna kadar bu rakamı 20 megavata çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Finansman seçenekleri artmalı

Yenilenebilir enerjinin kullanımını engelleyen mevzuatlara dikkat çeken Eray, hem sektörün hem de yatırımcıların bu konuda bir çalışma beklediğini belirtti. Mevzuata dair engellerin ortadan kaldırılması ve uygun finansman seçeneklerinin artması gerektiğini söyleyen Eray, “Herkesin kendi enerjisini ürettiği bir sisteme geçiş için resmi teşvik olmalı. Devlet bankaları ve özel bankalar bu konuda yatırım yapmak isteyenlere desteğini artırmalı. Fabrikaların, otellerin, okul ve hastanelerin çatıları şu an atıl durumda. Bu atıl alanlar GES’e dönüştürülürse bu işten hem yatırımcı hem de ülkemiz karlı çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.