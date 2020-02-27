ÜÇGE, inovatif ürünlerini Euroshop’ta tanıttı

27 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Euroshop 2020’deki 400 metrekarelik standında üretim ve teknoloji gücü ile global bir marka olduğunu bir kez daha tescillemenin gururunu yaşayan ÜÇGE; 44 yıldır büyüttüğü gücü, elde ettiği tecrübesi, yüksek teknolojisi ve sektöre yön veren inovatif yaklaşımı ile yenilenen kurumsal kimliğini fuarda ilk kez görücüye çıkardı.

Başarıyla geçen fuar sürecinde ulusal ve uluslararası firmalarla önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve 2020’de de büyük projelere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizen ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven, “Depolama alanında pazarın yatay stoklamadan dikey stoklamaya kayması sebebiyle ürün gruplarımızı da bu doğrultuda geliştirdik. Fuar standımızda geniş bir alanda yer verdiğimiz minimum alanda maksimum verimlilik sağlayan Otomatik Dikey İstifleme Sistemi (ODİS) ile ziyaretçilerinizden büyük beğeni topladık. Perakende, e-ticaret, mağaza ve depolama sektöründe kullanılabilme özelliği ile çok yönlü çözüme sahip ODİS, müşterilerimizin depo alanların yüksek teknolojili yapılara dönüşümüne büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Sektörün ilk Ar-Ge Merkezini kurarak yenilikçi çalışmalara hız verdiklerine değinen Güven, tam otomatik akıllı raf sistemlerini de Euroshop’da sektör temsilcileri ile buluşturdukların kaydetti. Esra Güven, “Sistem içerisine dâhil edilen yazılım ile raflardaki ürünlerin ağırlıklarının ölçülmesi, ne kadar süre rafta kaldıklarının takibi ve raftaki ürün adedinin takibi özellikleri ile lansmanı yapılan akıllı raf sistemi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Aynı şekilde sistemin unlu mamul reyonlarında da uygulanabilir olması, sektörde en çok önem verilen tazelik ve ürün satış adedi takibi konularında işletmelere sağladığı büyük avantaj dikkat çekti. ÜÇGE’nin geliştirdiği özel dikme ve tek arka pano sistemi, perakende yatırımcılarına yatırım avantajı sağlarken, her bir rafta daha fazla ürün koyabilme kapasitesi ile de büyük ilgi gören ürünlerimiz arasında yer aldı” diye konuştu.