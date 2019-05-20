ÜÇGE, yeni tesisini bu sene devreye alıyor

20 Mayıs 2019

Kapasite ile hizmet kalitelerini artırmaya yönelik yatırımlarının sürdüğünü dile getiren ÜÇGE Mağaza Ekipmanları Genel Yönetmeni Esra Güven, bu kapsamda 2018’de yeni fabrika yatırımına başladıklarını açıkladı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSB) temelini attıkları yeni fabrikanın 18 bin metrekare alana sahip olduğunu bildiren Güven, “Yeni fabrika yatırımıyla teknoloji ve otomasyon odaklı yeni projelerimizi daha yüksek kapasitelerle hayata geçireceğiz” dedi.

Ayrıca 2018 yılında yurtdışında da yeni yapılanmaya gittiklerini anlatan Esra Güven, bu kapsamda Avrupa’nın önemli yatırım merkezlerinden biri olan Almanya Köln’de WORLD Shopfitting&Design adıyla şirket kurduklarının bilgisini verdi. Buradaki ofis ve depolarıyla perakende ve lojistik sektörlerine hizmet vermeye başladıklarını kaydeden Güven, söz konusu yurtdışı planlamalarının uluslararası faaliyet gösteren müşterilerine depolama, nakliye, montaj, satış sonrası hizmetler ve gümrükleme konularında önemli fırsat sunduğuna dikkat çekti.

Yılda ortalama 5 bin mağaza kuruyor

ÜÇGE olarak sahip oldukları 43 yıllık deneyim ve yenilikçi vizyonları ile perakende ve lojistik sektörünün globalde önde gelen tedarikçileri arasında yer aldıklarını belirten Esra Güven, mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında hipermarketlerden yapı marketlere, elektronik marketlerden zücaciyeye, butik mağazalardan eczanelere kadar tüm satış noktalarını ahşap ve metal raf sistemleri, depo raf sistemleri, kasa altlığı, market arabaları, elektronik ürünler gibi A’dan Z’ye ihtiyaç duyulan tüm mağaza ekipmanlarıyla donattıklarını söyledi.

ÜÇGE Grup olarak bünyelerinde dokuz şirketin ve Bursa’da kurulu beş ayrı fabrikada 750 çalışanlarının olduğunu açıklayan Güven, Almanya’daki depo ve ofislerinin yanı sıra globalde yaklaşık 40 distribütör ile hizmet verdiklerini bildirdi. Güven, gıda ve gıda dışı tüm kategorilerde yılda yaklaşık 5 bin mağaza kurduklarını dile getirdi.

“2018 yılında sektörde Türkiye’nin ilk ve tek Ar-Ge merkezi olduk”

Katma değere yönelik yürüttükleri çalışmalara değinen Esra Güven, ÜÇGE’nin yüzde 100 yerli sermayeli olduğunu, 2018 yılında sektörde Türkiye’nin ilk ve tek Ar-Ge merkezini kurduklarını söyledi. 40 kişilik ekip ile yeni ürün ve teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini anlatan Güven, “ÜÇGE, Türkiye’de tasarımla markalaşmanın yolunu açmayı hedefleyen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde Saturn Raf Sistemleri ile 2017 İyi Tasarım Ödülü’nü, Bursa ilinde mobilya sektöründe 2012-2016 yıllarında En Çok Patent Başvurusu Yapan Firma Ödülü’nü kazandı. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen InovaLIG 2015’te İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde ilk 10 firma arasında yer alarak ödül aldı” diye konuştu.

Sektöre dair değerlendirmelerde bulunan Esra Güven, Türkiye raf sektörünün perakende ve lojistik sektöründeki gelişmelere paralel büyüdüğünü söyledi.

Global perakende sektöründe fiziksel mağazalarla birlikte dijital uygulamaları da sektörle bütünleştiren bir trende doğru yol aldığını belirten Güven, şöyle konuştu: “Lojistiğin önemi artıyor ve depolamada robotik sistemler daha da önem kazanıyor. Birçok sektörün hizmetine sunduğumuz, akıllı depolama çözümleriyle ithalatı azaltarak yurt ekonomisine katkı sağlıyoruz. Akıllı depolama çözümlerimizle Avrupalı üreticilere önemli bir alternatif oluşturuyoruz. Yüzde 100 yerli üretim ile tam akıllı depo yatırımlarının fiyatlarını da aşağı çekmiş durumdayız. Perakende sektörü için de mağazalarda verimliliği ve cirolarını artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiğimiz patentli ürünlerimizle klasik raf sistemleri yerine teknolojiye dayalı raf sistemleri üretiyoruz.”

Bu sene ihracatını yüzde 20 artırmayı planlıyor

ÜÇGE olarak her sene artan bir büyüme performansı gösterdiklerine dikkat çeken Esra Güven, 2018 yılında alanının önde gelen birçok markayı ve yine Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da büyük pazarlara sahip perakende zincirleri ile lojistik merkezlerini müşteri portföylerine eklediklerini bildirdi.

Bu sene yurtdışı pazarlarını daha da büyütmeyi hedeflediklerini açıklayan Güven, üretimin yüzde 50’sini ihraç ettiklerini aktardı. Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Rusya’dan Afrika’ya uzanan geniş bir pazara sahip olduklarını belirten Güven, bu sene daha fazla ülke ve markaya ulaşarak, ihracatı yüzde 20 artırmak istediklerini söyledi.