ÜÇGE, yeni tesisini bu sene devreye alıyor
Global lojistik ve perakende sektörünün önde gelen tedarikçileri arasında yer alan ÜÇGE Mağaza Ekipmanları, yatırım çalışmalarına 2018’de başladığı yeni fabrikayı bu sene devreye almaya hazırlanıyor.
Kapasite ile hizmet kalitelerini artırmaya yönelik yatırımlarının sürdüğünü dile getiren ÜÇGE Mağaza Ekipmanları Genel Yönetmeni Esra Güven, bu kapsamda 2018’de yeni fabrika yatırımına başladıklarını açıkladı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSB) temelini attıkları yeni fabrikanın 18 bin metrekare alana sahip olduğunu bildiren Güven, “Yeni fabrika yatırımıyla teknoloji ve otomasyon odaklı yeni projelerimizi daha yüksek kapasitelerle hayata geçireceğiz” dedi.
Ayrıca 2018 yılında yurtdışında da yeni yapılanmaya gittiklerini anlatan Esra Güven, bu kapsamda Avrupa’nın önemli yatırım merkezlerinden biri olan Almanya Köln’de WORLD Shopfitting&Design adıyla şirket kurduklarının bilgisini verdi. Buradaki ofis ve depolarıyla perakende ve lojistik sektörlerine hizmet vermeye başladıklarını kaydeden Güven, söz konusu yurtdışı planlamalarının uluslararası faaliyet gösteren müşterilerine depolama, nakliye, montaj, satış sonrası hizmetler ve gümrükleme konularında önemli fırsat sunduğuna dikkat çekti.
Yılda ortalama 5 bin mağaza kuruyor
ÜÇGE olarak sahip oldukları 43 yıllık deneyim ve yenilikçi vizyonları ile perakende ve lojistik sektörünün globalde önde gelen tedarikçileri arasında yer aldıklarını belirten Esra Güven, mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında hipermarketlerden yapı marketlere, elektronik marketlerden zücaciyeye, butik mağazalardan eczanelere kadar tüm satış noktalarını ahşap ve metal raf sistemleri, depo raf sistemleri, kasa altlığı, market arabaları, elektronik ürünler gibi A’dan Z’ye ihtiyaç duyulan tüm mağaza ekipmanlarıyla donattıklarını söyledi.
ÜÇGE Grup olarak bünyelerinde dokuz şirketin ve Bursa’da kurulu beş ayrı fabrikada 750 çalışanlarının olduğunu açıklayan Güven, Almanya’daki depo ve ofislerinin yanı sıra globalde yaklaşık 40 distribütör ile hizmet verdiklerini bildirdi. Güven, gıda ve gıda dışı tüm kategorilerde yılda yaklaşık 5 bin mağaza kurduklarını dile getirdi.
“2018 yılında sektörde Türkiye’nin ilk ve tek Ar-Ge merkezi olduk”