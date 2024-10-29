Üçüncü çeyrek kârı yüzde 30 düşen bp'den hisse geri alımı duyurusu

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarına göre, dünyada ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve özellikle Çin'de petrol talebinin zayıflaması, bp'nin üçüncü çeyrekteki kârına olumsuz yansıdı.

2020'nin son çeyreğinden bugüne en zayıf performans

bp'nin yılın üçüncü çeyreğindeki kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azalarak 2,3 milyar dolar oldu. Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 2,8 milyar dolar, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,3 milyar dolar kâr etmişti. Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin performansı, 2020'nin son çeyreğinden beri görülen en zayıf dönemlik performans olarak kayıtlara geçti.

Şirket, gelecek üç ay için 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyurdu.