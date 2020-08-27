UEDAŞ'ın Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına başvurular başladı

27 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) - UEDAŞ’ın 2013 yılında hayata geçirilen ve sektöründe ilk olma özelliği taşıyan ‘Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ , bu yıl da fotoğraf severlerle buluşuyor.

Sanatın evrensel gücüyle gece ve ışığın birleştiği yarışmaya profesyonel, amatör ayrımı yapılmaksızın herkes katılabiliyor. Dünyanın her yerinden fotoğrafların kabul edildiği yarışmaya başvurular, 15 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında www.uedas.com.tr/sehrinisiklari internet adresi üzerinden yapılırken bir yarışmacı en fazla 8 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Hayatın her yerinde olan ışığın geceye yansımasını konu edinen Şehrin Işıkları, birbirinden güzel karelere ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 5 bin 345 fotoğraf alan yarışmada bu yıl şehrin ışığını en iyi yansıtan fotoğrafa akıllı telefon, ikinciye fotoğraf makinesi , üçüncüye drone ödül olarak verilecek. Jüri değerlendirmesinden geçerek seçilen “En güzel 50 fotoğraf” ise yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sanatseverlerle buluşturulacak.