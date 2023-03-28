UEDAŞ’tan afet mağdurlarına 'şehrimize hoşgeldin' paketi

Kenan SERTALP

Depremin ardından bölgede arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yürüten şirket, elektrik aboneliği yaptıran depremzedelere hediye paketi hazırladı. Depremlerin ardından çok sayıda vatandaş başka illere göç etti.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’ya yerleşen depremzedelere UEDAŞ ekipleri moral olacak adım attı. UEDAŞ, elektrik aboneliği başlatmak için başvuruda bulunan depremzedelere ‘Hoşgeldin’ paketi sunarak farkındalık oluşturdu.

Gıda, temizlik ve hijyen malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasında imkanları seferber eden UEDAŞ ekiplerinin abonelik noktasında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, “Bir çok insan farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

Bursa'nın ev sahipliğinde bazı depremzedeler evlere geçmeyi tercih ettiler. Dolayısıyla abonelik için bize başvuranlar oluyor. EPDK'nın almış olduğu karar gereği zaten abonelikler ücretsiz bir şekilde açılıyor.

Biz de depremzedelere başka nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Bu çalışmamız ilk etapta onlara hoş geldin mesajımızı iletecek bir nevi evlerinde hissettirecek bir paket oldu. Onlardan da çok olumlu dönüşler alıyoruz. Şu ana kadar 2 bini belki geçmişiz. İki bini aşkın depremzede abone bölgemize gelmiş oldu.

Onlara bu hediye paketimizle hoş geldin demek istedik” ifadelerini kullandı. Depremin ilk gününden bu yana bölgede her kurum gibi yardım çalışmalarına destek verdiklerini söyleyen Ali Erman Aytaç, “Hem şirketimizin hem arkadaşlarımızın desteğiyle hızlıca, bir tır dolusu 20 binden fazla ihtiyaç malzemesini Hatay'a gönderdik.

Burada battaniyeler, montlar ısıtıcılar demlemiş olduğum gibi gıda, su gibi malzemeler yer alıyordu. Ayrıca grubumuzun bir arama kurtarma ekibi de sahadaydı. 20 kişilik ekibimiz bakanlık koordinasyonuyla hala bölgede destek vermeye devam ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.