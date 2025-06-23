UEDAŞ’tan bölgeye 6,3 milyar TL’lik güçlendirme hamlesi

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’yı kapsayan geniş hizmet sahasında 5 milyondan fazla nüfusa enerji dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, kesintisiz ve güvenilir bir dağıtım altyapısı için hem fiziksel yatırımlarını hem de dijital sistemlerini güçlendiriyor.

55 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğu ve 571 bini aşkın aydınlatma armatürüyle bölgenin enerji ihtiyacını karşılayan şirket, 2025 yılı sonu için yatırım hedefini 6,3 milyar TL’ye çıkardı.

SCADA ve Arıza Yönetim Sistemleri gibi ileri teknolojilerle altyapısını modernize eden UEDAŞ, hizmet sürekliliğini artırmayı ve kesinti sürelerini minimuma indirmeyi hedefliyor.

'Toplumsal etki önceliğimiz'

Yatırımların arkasındaki yaklaşıma dair açıklamalarda bulunan UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, “Altyapı projelerimizi, toplum refahı ve çevresel sürdürülebilirlik için yapılan birer katkı olarak görüyoruz. 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 3,7 milyar TL’lik yatırımın ardından, bu yıl hedefimizi kayda değer ölçüde artırarak 6,3 milyar TL olarak planladık. Hizmet kalitemizi artırırken, toplumsal etkileri de önceliklendirerek tüm karar süreçlerimizin merkezine alıyoruz” dedi.

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu

Enerjiyi hayatla bütünleştiren projeler

Sosyal sorumluluk alanında değerli projeler yürüten UEDAŞ, 2013’ten bu yana “Trafolar Konuşuyor”, “Pembe Lambalar” ve “Enerjini Geleceğe Taşı” gibi projelerle; kadın sağlığından enerji verimliliğine ve eğitime kadar birçok alanda farkındalık yaratıyor. Şirket, “Şehrin Işıkları” adlı fotoğraf yarışmasıyla da enerjiyi sanatla buluşturuyor.

Sürdürülebilirlikte şeffaf duruş

2024 yılında yayımladığı ilk sürdürülebilirlik raporuyla faaliyetlerinin çevresel ve sosyal boyutlarını şeffaf şekilde paylaşan UEDAŞ; karbon ayak izini azaltmak, yenilenebilir kaynak kullanımını artırmak ve enerji verimliliğini teşvik etmek gibi uzun vadeli hedeflerle hareket ediyor.

Veri, teknoloji ve denetimle elde edilen liderlik

UEDAŞ, Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında en düşük kayıp-kaçak oranına sahip kurum unvanını taşıyor. Yüzde 5,02 ’lik oranla elde edilen bu başarı, yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil; gelişmiş veri analitiği, saha denetimleri ve dijital kontrol sistemleriyle mümkün hale geliyor.

Avrupa’nın geleceğiyle paralel büyüme

Şirketin Avrupa Birliği destekli 5 farklı Ar-Ge projesi bulunuyor. Akıllı şebekeler, enerji depolama ve dijital enerji platformlarındaki projeleriyle hem bölgesel gelişime katkı sağlıyor hem de uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji gücüne dahil oluyor.

Geleceğin enerji şirketi olma hedefiyle ilerleyen UEDAŞ, bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımları, insan merkezli yaklaşımı ve şeffaf yönetim anlayışıyla Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecine yön vermeye devam ediyor.