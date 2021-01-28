UETS ile iki yılda gönderilen tebligat sayısı 42 milyonu aştı

Bilişim Zirvesi etkinliği kapsamında düzenlenen "Teknoloji Kaptanları" ödüllerinde PTT'nin 2019'da hizmete aldığı Ulusal Elektronik Tebligat Projesi (UETS) "Operasyonel Yetkinlik" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) 2019 yılı başından itibaren bir çok kamu kurumunun, özel ve tüzel kişilere gönderdiği resmi tebligatları kayıpsız ve süratli bir şekilde taşırken, iki yıl içinde ekonomiye önemli bir katkı da sağladı. UETS ile tonlarca kağıttan tasarruf edilirken, binlerce ağaç da kesilmekten kurtuldu. 7 gün 24 saat prensibiyle çalışan sistem hem gönderici kurumlara hem de tebligatları alan vatandaş ve tüzel kişilere zaman tasarrufu sağlıyor.

2020'de sistem üzerinden 24 milyon tebilgat gönderildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen PTT Elektronik Posta Daire Başkanı Ünal Tonka, UETS projesinin gerçekleştirilmesinde PTT Bilgi Teknolojileri AŞ ve Pusula İletişim Bilişim İnternet firmasından destek alındığını söyledi.

UETS hesaplarının alıcılara ücretsiz olarak verildiğini belirten Tonka, "Vatandaşlar PTT işyerlerine gitmek zorunda kalmadan elektronik imzaları ile internet üzerinden UETS adreslerini alıp kullanabiliyor. UETS Mobil uygulamasının da hayata geçirilmesi ile projemiz daha kullanışlı ve daha etkin bir platform haline gelecek. UETS Projesi ile birlikte müşterilerimizin kazanmış olduğu maddi tasarruf, aynı zamanda PTT’nin daha az gelir elde etmesi anlamına gelmesine karşı; gerek maliyetlerde sağlanan azalma, gerek doğanın korunmasına verilen katkı, gerek zamandan sağlanan tasarruf, fiziki tebligatın dijital dönüşümünü sağlamak için şirketimize ve çalışanlarımıza büyük motivasyon sağladı. 2020 yılında sistemden 24 milyon tebligat gönderilirken, toplam gönderi ise 42 milyonu aştı." dedi.

"Çalışmalarımızın boşa gitmediğini görmek memnuniyet verici"

PTT ile birikte UETS projesinin hayata geçirilmesi sağlayan ve işletme desteği sorumlusu olarak çalışmaya devam eden Pusula İletişim Bilişim firması kurucu ortağı ve Uzman Posta Yerli E-posta Platformu CEO’su Gökalp Çakıcı ise “Ekibimiz özel sektörde 'Uzman Posta' ile edindiği elektronik mesaj taşıma tecrübesini, en ince detayına kadar Elektronik Tebligat Platformu'nun sürekli çalışabilmesi için UETS ortamına aktarmaya çalıştı. UETS projesinin başarılı olarak hayata geçmesi, 'Operasyonel Yetkinlik' gibi bir kategoride 'Teknoloji Kaptanları' ödüllerine katılımcı olması ve bu konuda takdir edilip birincilik ödülü ile taltif edilmesi, çalışmalarımızın boşa gitmediğini görmek açısından memnuniyet verici. Adli ve resmi tebligat gibi yüksek önem seviyeli mesajları süratle ve kayıpsız taşırken, elde ettiğimiz tecrübeyi ülkemizin tek yerli elektronik posta bulutu olan 'Uzman Posta' ve kamu kurumlarımızın elektronik posta iletişiminde kullanabilmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor." şeklinde konuştu.