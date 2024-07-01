Ufuk Yatırım'ın yeni hissedarı: 1000 Yatırımlar Holding

1000 Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, Ufuk Yatırım ile yaptıkları ortaklık konusunda görüş bildirdi ve gelecek hedeflerine ulaşmak adına bu tür adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti, "Yatırımcılarımız ve paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Ufuk Yatırım'a olan bu yatırımımız, stratejik büyüme hedeflerimizin bir parçası olarak, bizleri daha da güçlendirecek ve yeni başarıların kapılarını aralayacak" ifadelerini kullandı.