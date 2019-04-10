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Ufukta daha komplike sigortacılık ürünleri var

Gelişen teknoloji riskleri ve risk algısını da değiştirdi. Siber riskler üretimi de tehdit eder noktaya gelirken Aon Türkiye Eş CEO’su Ferhan Özay, şirketlere bu tip özel sigortalarda danışman kullanmaları tavsiyesinde bulundu. (Ece Ceyhun)

Ufukta daha komplike sigortacılık ürünleri var
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