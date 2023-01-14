Ugandalı minikleri Türk oyuncakları sevindirdi

Türkiye’nin yerli ve milli oyuncak markası ‘Let’s Be Child’ Ugandalı çocukların hayallerini gerçekleştirdi. 30 yıllık tecrübesi ve bilgi birikimiyle dünya çocuklarını kucaklama misyonuyla harekete geçen marka, 5 bin adet 1 milyon TL tutarındaki oyuncağı Uganda’ya bağışladı. ‘Let’s Be Child’ 0-6 yaş arası çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Yerli üretimle dünya markası olma yolunda yatırımlarını sürdürdüklerini söyleyen Enfal Oyuncak Ceo’su Furkan Karaduman, sadece yerli değil dünya çocuklarına yönelik çalıştıklarını hatırlattı. Karaduman “Tamamen yerli ve milli olan oyuncaklarımızı, sadece ülkemiz değil tüm dünya çocuklarına ulaştırmak amacıyla yola çıktık. Çok genç bir marka olmamıza rağmen bir çok ülkeye ihracatımız bulunuyor. Yaklaşık 100 kalem ürün çeşidiyle sağlık ve güvenliği ön planda tuttuk. Sağlıklı oyuncak ilkesi çerçevesinde yüksek kalitede, dayanıklı, maksimum güvenli oyuncaklar üretiyoruz. Bu oyuncaklarımızı tüm dünya çocuklarına sunuyoruz. Bu kapsamda oyuncak alma imkanı bulunmayan Afrikalı çocuklara dokunmak istedik ve Ugandalı çocuklara yönelik bir bağış kampanyası yapmayı planladık. Ugandalı miniklere 1 milyon TL tutarında 5 bin adet oyuncağı ulaştırdık. Onların sevincine ortak olduk” dedi.