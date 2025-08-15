Uğur Boru konkordato ilan etti

Mali yapısında yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Bahri Uğur ve Uğur Boru Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme, 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Şirketin mali yapısını ve faaliyetlerini denetlemek üzere, mali konularda uzman Ali Kahve konkordato komiseri olarak atandı.

Mahkeme ayrıca, alacaklıların yedi gün içinde dilekçe vererek konkordato mühletine itiraz edebileceğini duyurdu.