Uğur Boru konkordato ilan etti
Mali yapısında yaşanan sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Bahri Uğur ve Uğur Boru Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme kararını verdi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, üç aylık geçici konkordato mühleti tanıyarak şirketin mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkilerini sınırlandırdı ve icra ile iflas takiplerini durdurdu.
Mali yapısında yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Bahri Uğur ve Uğur Boru Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını açıkladı.
Mahkeme, 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici konkordato mühleti verdi.
Şirketin mali yapısını ve faaliyetlerini denetlemek üzere, mali konularda uzman Ali Kahve konkordato komiseri olarak atandı.
Mahkeme ayrıca, alacaklıların yedi gün içinde dilekçe vererek konkordato mühletine itiraz edebileceğini duyurdu.