Uğurluoğlu, daha fazla ihracatla büyümek istiyor

BURSA - Üretiminin yüzde 50’sini ihraç eden firma, ikinci kuşağın da aktif görev alması ile yönünü daha fazla ihracata çevirmenin yollarını arıyor. Hammaddeye ulaşmada yaşadığı zorlukları anlatan Uğurluoğlu Tekstil Kurucusu İrfan Uğurluoğlu, “Maliyetlerimiz çok yüksek. Üçte bir kapasite ile çalışıyoruz” dedi. Türkiye’de üretilen viskon ipliğin (doğal elyaf ) ihtiyacın ancak yüzde 10’una karşılık geldiğinden, öte yandan bu ipliğe uygulanan anti-damping vergisi ve referans fiyat uygulamalarının, sektörün imalat yapmasına izin vermediğinden yakınan Uğurluoğlu Tekstil Kurucusu İrfan Uğurluoğlu, “Maliyetlerimiz çok yüksek. Üçte bir kapasite ile çalışıyoruz” dedi. “Hammaddemiz olan viskon ipliğe uygulanan ek vergi, anti-damping ve referans fiyat KOBİ’lerin belini büküyor” diyen İrfan Uğurluoğlu, Türkiye’de iplik tesislerinin bulunması nedeniyle iplik ithalatının engellendiğini, ancak yerli üreticilerin yüksek fiyatları ile mücadele edemedikleri için ithalata başvurmak zorunda kaldıklarını belirtti.

“Kumaş üreticisi desteklenmeli”



Uğurluoğlu, “KOBİ olarak Türkiye’de poliviskon iplik alabileceğimiz bir adres yok. Türkiye’de üretilmeyen poliviskon ipliğini Endonezya ve Hindistan’dan ithal ediyoruz. Türkiye’den tedarik ettiğimiz firmalar da yine ithal ediyor. Türkiye’nin viskon iplik tüketimi günlük 100 kilo, üretim ise 10 kiloya ulaşmadı. Bugün, 2,5 dolara aldığım malı 5 dolara mal ediyorum. 24 dolar olan hammadde 60 ila 70 dolara çıktı. Bu rakamlarla mücadele etmek çok zor. Yıllık 2 milyon metrelik kapasitemiz mevcut; ancak 2020 yılında üçte bir kapasitede çalıştık” dedi. Uğurluoğlu, kumaş üreticilerinin yatırımda sabit kur, makine yatırım teşviki, elektrik teşviki gibi alternatifl erle desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Altınyıldız ve İpekiş’e yan sanayi üretimi yaparken, aynı zamanda Seçil, Journey, Setrms, Zara, Marks&Spencer, H&M markalarına ürün verdiklerini aktaran İrfan Uğurluoğlu, bugün 5 bin farklı desende üretim, kalite ve uygun fiyatla Belarus ve Rusya ağırlıklı , Yunanistan, Almanya pazarlarında öne çıktıklarını kaydetti. Üretimin yüzde 50’sini Altınyıldız, İpekiş gibi büyük gruplara, yüzde 50’sini de ihracata verdiklerini söyleyen Uğurluoğlu, hedefl erinin ihracattaki payı artırmak olduğunu sözlerine ekledi. 1982 yılında İrfan Uğurluoğlu tarafından kurulan Uğurluoğlu Tekstil’in 40 dönüm arazi üzerine 6 bin metrekaresi kapalı tesisinde, yıllık 2 milyon metrelik kapasitede viskon (doğal elyaf ) bayan dış giyim kumaşı üretiliyor. Firmada 10’u beyaz yaka olmak üzere 50 kişi istihdam ediyor.