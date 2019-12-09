Ukrayna donanmasının gemilerini Dese işletecek

09 Aralık 2019

Aysel YÜCEL



Karadeniz’in tarafsız sularında çalışacak Ukrayna donanmasına ait bu iki geminin personel işletmesi için bir yıllığına kontrat imzalandı. Şirket, savaş gemilerinde çalışacak personeli mülakat yapmak amacıyla personel departmanına askeri kökenli kaptan ve baş mühendis getirdi.

Dese Crew Management Ukrayna Ofis Direktörü Vitalina Volodchenko, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ukrayna vatandaşları olarak kendi ülkemizde Türklerle çalışmaktan mutluyuz gururluyuz. Gerek iş disiplini gerekse iş ahlakı konusunda Türk denizcilik sektöründen öğreneceğimiz çok şey var. Bu nedenle elimizden geldiğince Türk firmalarla çalışmalarımızı güçlendiriyor, firmamızın iş ortağı olan ve ya olmayan her Türk firmaya Ukrayna’nın tüm limanlarında acentelik ve danışmanlık konusunda elimizden geleni yapıyoruz. 2020 yılı içerisinde Türkiye ziyaretlerimizi sıklaştıracağız” diye konuştu.

Offshore sertifikası veren ilk şirket

Dese ayrıca, Ukrayna ve Azerbaycan denizci akademileri ile yaptığı anlaşma sonucunda 2020 yılı itibari ile Türk denizcilere offshore sertifikası vermeye yetkili tek Türk firma olacağını duyurdu.