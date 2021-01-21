Ukrayna'daki köprü ihalesini Türk şirketi kazandı

Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde inşa edilecek köprü ihalesini Doğuş İnşaat ve Ticaret AŞ kazandı.

Ukrayna Devlet Karayolları Kurumu Ukravtodor'un yaptığı açıklamada, Türk şirketinin ihaleyi 11 milyar 248 milyon grivna (2 milyar 927 milyon TL) teklifle kazandığı belirtildi.

Eğik askı metodolojisi ile inşa edilecek olan 1,7 kilometre uzunluğundaki köprünün yapımının 48 ay sürmesi bekleniyor.