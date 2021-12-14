Ukrayna'nın uydusu Sich-2-30'un yolculuğu, Turkish Cargo ile başladı

Turkish Cargo, üstelendiği uluslararası projelerle hassas ve kompleks kargo taşımacılığında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Turkish Cargo, son olarak Ukrayna'nın geliştirdiği yer gözlem uydusu Sich-2-30'u, uzaya fırlatılmak üzere Ukrayna'dan İstanbul aktarmalı olarak Miami'ye taşıdı.

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Sich-2-30 Yer Gözlem Uydusu, yükleme ve boşaltma operasyonlarını kolaylaştırmak için birden fazla bileşene ayrıldı, uydu bileşenleri, nakliye sırasında herhangi bir zarar görmemesi için malzemeleriyle birlikte özel olarak paketlenerek 2 ayrı palet üzerine özenle yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından Turkish Cargo uçağına yüklenen uzay aracının taşıma süreci, tüm aşamaları titizlikle yürütülen başarılı bir operasyon ile gerçekleştirildi.

Ukrayna'nın Ulusal Özel Amaçlı Bilimsel ve Teknik Uzay Programı kapsamında geliştirilen uydu, 2022 yılının Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma sahasından uzaya gönderilecek. Yer gözlem uydusu, yörüngeye oturtulmasının ardından dünya yüzeyinin dijital ve kızılötesi görüntülerini elde edecek ve iyonosfer parametrelerini inceleyerek kapsamlı veri toplayacak.