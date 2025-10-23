Ülker 10 yıllık sürdürülebilirlik hedeflerini aştı

Ülker, 10. Sürdürülebilirlik Raporu’nda 2014’te belirlediği uzun vadeli hedefleri aşarak önemli kazanımlar elde ettiğini açıkladı. Türkiye’deki tüm fabrikalarında %100 yenilenebilir elektrik kullanan şirket, sadece 2024’te 101 bin ton karbon salımının önüne geçti. 2014’e göre birim üretim başına karbon salımı %51,4, su tüketimi ise %42,2 oranında azaltıldı.

"İklim krizi gıda zincirini tehdit ediyor"

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, iklim değişikliği ve ekosistem kayıplarının tarımsal üretim ve hammadde tedarikini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Kölükfakı, şirketin sürdürülebilirliği sadece kendi operasyonları için değil, tüm değer zinciri ve sektör için bir dönüşüm aracı olarak gördüğünü vurguladı.

Enerji ve su tasarrufu ön planda

2024’te 8.070 MWh enerji ve 46.595 m³ su tasarrufu sağlandı. I-REC sertifikalı elektrikle çalışan fabrikalarda Kapsam 2 emisyon salımları sıfırlandı. Ülker, sürdürülebilirliğe yönelik bu adımlarla çevresel etkilerini minimize ederken, toplumsal projeleriyle de değer yaratmayı sürdürdü.

Kırıkkale’de başlatılan “Onarıcı Tarım Projesi” ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Biyofortifikasyon Projesi” ile çevresel etki azaltılırken, tarımsal verim artırılıyor. Doğu Karadeniz’deki fındık üreticileri, İç Anadolu’daki buğday çiftçileri ve Afrika’daki kakao üreticileri, eğitim ve ekipman destekleriyle projelere dâhil ediliyor.

Ülker, 5. kez S&P Global Sürdürülebilirlik Yıl Kitabı’na girmeyi başardı. Gıda kategorisindeki tek Türk şirket olarak, 450’den fazla şirket arasında lider konumda yer aldı. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ise tüm sektörlerde ilk sırada bulunuyor.

2024’te 550 milyon dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihraç eden Ülker, bir önceki yıl 410 milyon dolarlık krediyle finansal sürdürülebilirliğe de güçlü katkı sağladı. Şirket, bu vizyonla istikrarlı ve çevreci büyümesini sürdürmeye devam ediyor.