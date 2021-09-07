Ülker, 48,1 milyon lira tasarruf sağladı

Sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden Ülker, 2020 yılı ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerini içeren 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre Ülker, 2020 yılında hayata geçirdiği operasyonel mükemmellik uygulamaları ve yaklaşık 2 bin teknik iyileştirmeyle 21,5 milyon TL; Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda hayata geçirdiği 69 projesiyle de 26,6 milyon TL tasarruf sağladı.



Raporda verilen bilgiye göre, 2020 yılı sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Ülker’in su azaltım oranı yüzde 35,4 oldu.

Topkapı ve Gebze fabrikalarındaki yağmur suyu geri kazanım sistemleriyle 9,8 milyon litre su geri kazanıldı.

Ürünler daha büyük araçlarla ve daha az yakıtla taşınarak lojistik kaynaklı karbon salımları son 5 yılda yüzde 15 azaltıldı.

Silivri fabrikasında yürütülen sıfır atık çalışmalarıyla son 2 yılda atık yakma ve enerji geri dönüşümüne gönderilen atık miktarı 320 tonu geçti.

Ar-Ge merkezleri ve fabrikalardaki faaliyetlerin tamamı dijital bir platformda yapılabilir hale getirildi.

‘Ülker Güzel Ülkem Doğa Bize Emanet’ başlığı altında doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izinin azaltılması ve gıda israfının önlenmesi konulu video serisi yayına alındı. 5 bölümün bugüne kadar izlenme oranı Ülker Facebook ve Instagram hesaplarında 55 milyona, Youtube’da 12 milyona ulaştı.

Ülker Güzel Ülkem Ormanı kapsamında, 31 bin fidanı toprakla buluşturuldu.

Çalışan başına ortalama 25 saat eğitim verilerek, son 2 yılda eğitim saatleri yaklaşık yüzde 20 oranında arttı.

Çevre alanındaki yatırım ve harcamaları yüzde 30 arttı

Ülker’in sürdürülebilirlik performansını ileri taşımak üzere çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, yeni hedefler belirleyerek bu yolculukta atılan adımları hızlandıracaklarını vurguladı.

Pandemi döneminde aralıksız üretmeye ve talebi karşılamaya devam ettiklerini belirten Buyurgan, bu sürecin aynı zamanda iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi öngörülebilir risklere karşı alınması gereken önlemleri de öne çıkardığını aktardı.

Şirket olarak bu süreçte su ve enerji tasarrufundan insan kaynağına, atık yönetimi ve gıdanın korunmasından üretim kalitesine kadar pek çok konuda proje ürettiklerini anlatan Buyurgan, “2020 yılında hayata geçirdiğimiz operasyonel mükemmellik uygulamaları ve yaklaşık 2 bin teknik iyileştirmeyle 21,5 milyon TL; 69 Ar-Ge ve inovasyon projemizi hayata geçirerek 26,6 milyon TL tasarruf sağladık. Çevre alanındaki yatırım ve harcamalarımız, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 3,4 milyon TL’ye ulaştı.” şeklinde konuştu.

Buyurgan, sürdürülebilirlik projelerinde yerli üreticiyi ön planda tuttuklarını, bu kapsamda yerli Aliağa Bisküvilik Buğdayı’nın ilk hasadını da gerçekleştirildiğini aktardı.

Ambalajlarda yüzde 100 geri dönüşüm hedefleniyor

Şirket olarak 2014’te belirledikleri 10 yıllık sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, Ülker’de atık geri dönüşüm oranını yüzde 91’e kadar çıkarmayı başardıklarına dikkat çeken Mete Buyurgan, “Sıfır atık çalışmalarımız kapsamında, kullandığımız ambalaj ve paketlerin çevresel etkisini azaltmak için, daha az ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına odaklanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 660 ton daha az kâğıt ve 536 ton daha az plastik kullandık. 2025 yılına kadar ürün ambalajlarımızın yüzde 100’ünü geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olması hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Buyurgan, hayata geçirdikleri enerji verimliliği projeleriyle de 2020 yılında toplam 7 bin 967 MWh enerji tasarrufu sağladıklarını ve bu sayede 3,2 milyon TL tasarruf gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ülker üst üste üçüncü defa “İyi Yaşam Markası” seçildi

Küresel gıda kaybının ve israfının 2030’a kadar yüzde 50 azaltılması amacıyla Dünya Kaynak Enstitüsü’nün (WRI) başlattığı, “10x20x30” girişimine destek verdiklerini kaydeden Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik konusunda performanslarını her geçen yıl daha da ileriye taşıdıklarını vurguladı.

2015’ten beri Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldıklarını anımsatan Buyurgan, Nielsen ve Sustainable Brands İstanbul’un ortaklaşa yürüttüğü Good Life/İyi Yaşam Markaları Araştırması 2020’de üst üste üçüncü defa ‘İyi Yaşam Markası’ seçildiklerini aktardı.