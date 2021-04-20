Ülker, Avrupa'ya Amazon'dan da ulaşacak

Tüketicilere farklı kanallar aracılığıyla ulaşmayı hedefleyen Ülker, e-ihracatta önemli bir adım daha attı.

Ülker’in şeker, sakız ve çikolata olmak üzere 3 kategoride, 30 kadar ürünü, Amazon Avrupa’da açılan online “Ülker Shop” mağazası aracılığıyla Fransa, İtalya ve Hollanda’da tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Ülker İş Geliştirme Direktörü Utku Soylu, Ülker’in ihracat potansiyelini, e-ihracattaki yeni adımlarla artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ülker Shop’la ilk etapta Fransa, İtalya ve Hollanda’da ürünlerimizin tüketicilerin adresine teslimi sağlanacak. Bu ülkelerin ardından, iki ay içinde İspanya, Almanya ve İngiltere’de de e-ihracat operasyonumuzu hayata geçireceğiz. Hedefimiz, Türkiye’den yönettiğimiz online mağazalarımız aracılığıyla, Ülker ürünlerini dünyanın dört bir yanına farklı kanallardan da ulaştırabilmek” dedi.

Ülker Shop’un tüm tedarik ve altyapı sürecini, Yıldız Holding çatısı altında, sadece online kanallara hizmet vermek üzere kurulmuş olan E-Star üstleniyor.

E-Star Global Operasyonlar Lideri Kunter Aşkın, “Global pazarlarda ürünleriyle müşterinin ilgi ve takdirini kazanan markalarımızı, E-Star Global olarak, doğru iletişimle ve kaliteden ödün vermeden, tüm dünyadaki tüketicilerle dijitalde buluşturmayı, ilgili pazarlardaki marka farkındalığımızı artırmayı ve tüm paydaşlarımız için pazarı büyütmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.