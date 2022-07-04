Ülker, bayrama 6 bin 700 ek istihdamla hazırlanıyor

Ülker, Kurban Bayramı’na 53 farklı ürünle hazırlandı. Çikolatada 25, şekerlemede 28 farklı ürün hazırlayan Ülker, yaygın satış noktaları ve online alışveriş siteleri aracılığıyla tüketicilerle buluşacak.

Bayram hazırlıklarına ilişkin açıklama yapan Ülker Pazarlama CMO’su Mustafa Kabakçı, “Bayramların bu topraklar için önemini ve değerini çok iyi biliyoruz. Nesilden nesile Türkiye’nin en ikonik atıştırmalık markalarına imza atan Ülker olarak, mutluluğun elden ele, paylaşarak çoğaldığına inanıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı’nı heyecanla bekliyoruz. Bu bayrama hediyelik ve ikramlık çikolatada 25, şekerlemede 28 farklı ürünle hazırlandık. Ayrıca bu dönemde artan talebe en iyi şekilde hazırlanabilmek, tüketicilerimize daha iyi hizmet vermek için 6 bin 700 kişiye ilave istihdam sağladık.” diye konuştu.

Hediyelik ve ikramlık pazarı büyüdü

2021 yılında Türkiye bayramlık çikolata ve şekerleme pazar büyüklüğünün yaklaşık 35 bin ton ve 1,1 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Kabakçı, “İpsos’dan aldığımız verilere göre bu Ramazan Bayramı’nda da birinciliğimizi devam ettirdik. Ülker olarak tonajda yüzde 37,2, ciroda ise yüzde 40,7 pazar paylarıyla liderliğimizi devam ettirdiğimiz bir Ramazan Bayramı geçirdik. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle pazardaki büyümeye katkı sağlamaya devam edecek, liderliğimizi sürdüreceğiz.” dedi. Kabakçı, bu yıl Kurban Bayramı’nda ikramlık portföyüne 3 yeni ürün eklediklerini de bildirdi.