Ülker, bayramı 50 çeşit ürün ve 6 bin 700 ek istihdamla karşılıyor

Ramazan Bayramı’na yönelik hazırlılarına devam eden Ülker, bayramda çikolatada 22, şekerlemede 28 olmak üzere toplam 50 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle tüketicilerinin karşına çıkıyor. Ayrıca Ülker, bu dönemde tüketiciye en iyi şekilde ürün sunabilmek amacıyla da 6 bin 700 kişiye ilave istihdam sağlıyor.

Ramazan Bayramı’na yönelik hazırlıkları hakkında bilgi veren Ülker Pazarlama CMO’su Mustafa Kabakçı, “Tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü ve samimi ilişkimizin temelinde yer alan ortak değerlerimizden biri de bayramlar. Bizler de Ramazan Bayramı’na yoğun bir şekilde hazırlandık. Sadece bu dönemde tüketicilerimize en iyi şekilde ürün sunabilmek için 6 bin 700 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. Hediyelik ve ikramlık çikolatada 22, şekerlemede 28 çeşit ürünle bir kez daha en güzel bayram ziyaretlerine eşlik etmeye devam edeceğiz.” dedi.

İkramlık pazarı 2021’de büyüdü

Bayram dönemlerinde çikolata ve şekerleme tüketiminin katlandığına dikkati çeken Kabakçı, hediyelik ve ikramlık çikolata pazarındaki liderliklerinin kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Geçen yıl Türkiye bayramlık çikolata ve şekerleme pazarının büyüklüğünün yaklaşık 35 bin ton ve 1,1 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Kabakçı, “Hediyelik ve İkramlık çikolata pazarının tonaj büyüklüğü 12 bin 600 ton, ciro değeri ise 608 milyon TL iken ikramlık şekerleme pazarı 22 bin 200 ton, ciroda ise 536 milyon TL olarak gerçekleşti. İpsos hane tüketim paneli verilerine göre Ülker yüzde 35,9 ciro pazar payıyla bayramlık çikolata pazarının açık ara lideri olmaya devam etti. 2021 yılında bayramlık çikolata ve şekerleme pazarı bir önceki yıla göre tonajda yüzde 45, ciroda da yüzde 66’lık bir büyüme gösterdi. İkramlık şekerleme giren hane sayısı geçtiğimiz yıl 2,8 milyon artarak 8,1 milyondan 10,8 milyona yükselirken, ikramlık çikolata giren hane sayısı ise 2,3 milyon artarak 7,9 milyondan 10,2 milyona çıktı.” değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye hediyelik ve ikramlık çikolata pazarının 2021’de tonajda yüzde 40, ciroda da yüzde 60 büyüdüğünü aktaran Kabakçı, tonajdaki büyümenin yüzde 67’sinin ikramlık çikolatadan, yüzde 23’ünün ise paketli hediyelik çikolatadan geldiğini kaydetti.

Kabakçı, bayramlık çikolata pazarına tonaj olarak bakıldığında, ağırlıklı olarak hediyelik paketli ürünlerin tercih edildiği görüldüğünü, hediyelik ve ikramlık çikolata pazarının yüzde 55’i paketli, yüzde 45’i dökme ürünlerden oluştuğunu ifade etti.

Bayramlık çikolata ve şekerlemede Türkiye’nin bölgesel dağılımına da ilişkin bilgiler veren Kabakçı, hediyelik ve ikramlık çikolata satışında yüzde 29,1’lik payla Marmara Bölgesi’nin ilk sırada yer aldığını, Marmara Bölgesi’ni ise yüzde 22,1’lik payla İç Anadolu Bölgesi’nin takip ettiğini, ikramlık şekerlemenin en çok yüzde 38,9’luk payla Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde tüketildiğini ve bu bölgeleri yüzde 19,4 ile Marmara, yüzde 19,1 ile İç Anadolu’nun takip ettiğini belirtti.