Ülker Bisküvi'den Biskot Bisküvi’nin devralınmasına ilişkin açıklama

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 31 Ağustos'ta KAP'a yapılan bildirimde Birleşme İşlemi Pay transferi hakkında açıklama yaptı.

Biskot Bisküvi’nin tamamınının devralınmasına ilişkinKAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirketler ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce 31 / 08/ 2023 tarihinde tescil edilmiş ve pay transferleri tamamlanmıştır."

"Şirketimizin, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapmış olduğu başvuru 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Esas Sözleşmemizin sermaye maddesinin yeni şeklinin tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmuş olup 31.08.2023 tarihinde onaylanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."