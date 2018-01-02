Ülker Bisküvi'nin yüzde 51'i Pladis'in oldu

02 Ocak 2018

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında yüzde 100 iştiraki Pladis'e sattı.

Şirketin cuma günü KAP'a yaptığı açıklamaya göre, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi.

Açıklamada, Yıldız Holding'in söz konusu satış işlemini atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.

Yıldız Holding, Aralık 2016'da da Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis'e satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51'e çıktı.

Ülker Bisküvi hisseleri saat 12:00'da yatay hareketle 19.67 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 endeksi yüzde 1,27 primle 116.802 seviyesinde yer aldı.

Kaynak: Reuters