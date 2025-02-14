Ülker Ceo’su Buyurgan: Tarım gelecekteki en kritik sektörlerden biri olacak

City Turkish Society işbirliğinde gerçekleştirilen TurkZone CEO Talks - Şubat 2025 etkinliği, Bayes Business School ev sahipliğinde büyük bir katılımla gerçekleşti.

Ülker’in CEO’su Mete Buyurgan, kariyer yolculuğunu, krizlerle nasıl başa çıktığını, liderlik anlayışını ve geleceğin iş dünyasında başarılı olmanın yollarını gençlerle paylaştı.

Küresel rekabetin yeniden şekillendiğine dikkat çeken Buyurgan, “Yapay zekâ ve dijitalleşme, yeni ekonomik savaş alanları yaratıyor. Şirket içi süreçlerde yapay zekâ kullanımı hızla yaygınlaşıyor, öyle ki daha önce 1,5 yıl süren ürün geliştirme süreçleri artık sadece 5 dakikada tamamlanabiliyor. Teknoloji artık yalnızca IT departmanlarının sorumluluğunda değil, her çalışan bir teknoloji kullanıcısı olmak zorunda. Yapay zekâ, iş dünyasında eşitliği sağlarken aynı zamanda büyük bir rekabet avantajı da yaratıyor" diye konuştu.

“Önce kurumsal deneyim kazanın”

Kendi kariyer yolculuğundan da örnekler veren Buyurgan, başarı kadar başarısızlığın da iş dünyasının bir parçası olduğunu dile getirerek, gençlere “Öğrenmeyi öğrenin” mesajı verdi. Buyurgan konuşmasında gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Önce kurumsal deneyim kazanıp ardından girişimciliğe yönelmek, başarı için sağlam bir temel oluşturur. Girişimcilik sadece kendi işinizi kurmakla sınırlı değil; şirket içinde yenilikçi projeler geliştiren çalışanlar da destekleniyor. Başarıya odaklanmak, uzun vadede daha büyük fırsatların kapısını açar. Ayrıca, uzmanlaşma her geçen gün daha kıymetli hale geliyor; belirli bir alanda derin bilgiye sahip olmak, gelecekte büyük bir avantaj sağlayacak."