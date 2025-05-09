Ülker, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı. İlk üç aylık dönemi 27 milyar TL ciro ile kapayan şirketin CEO'su Özgür Kölükfakı açıklama yaptı.

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı ilk çeyrek sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Jeopolitik ve ekonomik zorlu koşulların yaşandığı yılın ilk çeyreğini 27 milyar TL ciro ile tamamladık. Türkiye ekonomisine istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik iş yapış şeklimizin merkezinde yer alırken, yaptığımız çalışmalar ulusal ve uluslararası platformlarda da endeks birincilikleri ve ödüllerle takdir görüyor. İnovasyon sektörümüz için vazgeçilmez. Değişen tüketici tercihleri ve dinamik pazar koşullarına uyum sağlamak için çalışıyoruz. Tüketici davranışlarını, trendleri, atıştırmalık tüketimindeki yeni motivasyonları analiz ediyor, iki Ar-Ge merkezimizde yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.

Üretim süreçlerimizdeki dijitalleşmeyle verimliliğimizi artırıyor, gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliği en üst seviyeye taşıyoruz. Artan gıda talebine, sürdürülebilir tarım ve ham madde tedariki adımlarımızın yanı sıra ileri veri analitiği, otomasyon sistemleri ve yapay zekâ destekli süreçlerle yanıt veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri sistemimize entegre etmeye devam ederek, operasyonel mükemmellik hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’de sektörümüzün lideriyiz. Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi pazarında lider konumdayız. Kazakistan ve Orta Asya’da büyümemiz sürüyor. Ülkemize ve paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz.”