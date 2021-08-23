Ülker, kek fabrikasını taşıyor

Ülker, kek üretimi yaptığı Esenyurt'taki fabrikasının arsasıyla beraber satılmasına karar verdi. Esenyurt'taki fabrikanın Gebze'deki üretim tesisine taşınacağı belirtiliken, taşınma işlemi 2021 yılı sonuna kadar kademeli olarak hayata geçirilecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, operasyonel verimlilik ve entegrasyon çalışmaları kapsamında, Esenyurt fabrikasında üretimi yapılan kek işini, kek üretiminde kalite, verimlilik ve rekabet avantajını arttırma stratejisi dahilinde Gebze fabrikasında yer alan ve genişleme projeleri için ayrılan alana taşınmasına ve Esenyurt'taki binanın arsasıyla beraber satılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, satışına karar verilen fabrikadaki çalışanlarının diğer üretim tesislerinde istihdam edileceği ifade edildi.