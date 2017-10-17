Ülker, 'Newcastle' haberini yalanladı
Satılması planlanan Newcastle United'ın taliplileri arasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in de olduğu haberleri üzerine holdingden açıklama geldi.
İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Newcastle United'ın satılığa çıkmasının ardından, İngiltere merkezli haber sitesi Evening Standard kulübün ilk taliplileri arasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in olduğunu yazdı.
Söz konusu haberi yalanlayan Yıldız Holding, yazılı açıklamasında; "Türk sporunun ve Türk takımlarının her zaman destekçisi olan Yıldız Holding’in Newcastle United Futbol Kulübü’nü satın almayı düşündüğü ve bunun için teklif verdiği yönündeki haberler asılsızdır" ifadelerine yer verildi.