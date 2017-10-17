ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C
  • Şirketler
  • Ülker, 'Newcastle' haberini yalanladı

Ülker, 'Newcastle' haberini yalanladı

Satılması planlanan Newcastle United'ın taliplileri arasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in de olduğu haberleri üzerine holdingden açıklama geldi.

Ülker, 'Newcastle' haberini yalanladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Newcastle United'ın satılığa çıkmasının ardından, İngiltere merkezli haber sitesi Evening Standard kulübün ilk taliplileri arasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in olduğunu yazdı.

Söz konusu haberi yalanlayan Yıldız Holding, yazılı açıklamasında; "Türk sporunun ve Türk takımlarının her zaman destekçisi olan Yıldız Holding’in Newcastle United Futbol Kulübü’nü satın almayı düşündüğü ve bunun için teklif verdiği yönündeki haberler asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.