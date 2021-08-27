Ülker, Önem Gıda’yı satın aldı

Ülker Bisküvi çikolata hamuru, un, fındık gibi ana girdilerinin tedarikini gerçekleştirdiği, Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda A.Ş’yi satın aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada satın alma işlemi sonrası, Ülker Bisküvi, ana kategorileri olan çikolata ve unlu mamullerde üst düzey sinerji sağlamak, şirketin sürdürülebilir ve kârlı büyümesini güçlendirmek amacıyla ana müşterisi olduğu Önem Gıda’yı, bünyesine kattığı belirtildi.

İstanbul Topkapı’da çikolata hamuru, toz kakao, damla, pul ve kuvertür çikolata; Giresun’da fındık işleme ve fındık püresi; Ankara ve Karaman’da ise un üretimi gerçekleştiren Önem Gıda, Ülker’in girdi tedarikinin merkezinde yer alıyor.

Buyurgan: Ülker’in büyümesi için bir adım daha attık

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Önem Gıda’nın satın alma kararının Ülker’in önümüzdeki dönem stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, “Bu satın almayla birlikte, şirketler arası üst düzey sinerji oluşturup; Ülker olarak sürdürülebilir ve kârlı büyümemize ivme kazandıracak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önem Gıda’nın satın alınmasıyla beraber, çikolata ve unlu mamuller üretim sürecinin en önemli kısmının Ülker Bisküvi’ye entegre edilmesi bu satın almayı stratejik anlamda çok değerli hale getiriyor” diye konuştu.