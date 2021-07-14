Ülker, Pendik Nişasta’daki hisselerini sattı

KERİM ÜLKER

Son dönemde odaklanma stratejisi çerçevesinde, atıştırmalık ve perakende dışındaki bazı varlıklarını satan Yıldız Holding, nişasta pazarındaki önemli bir firmasını devrediyor.

Holding, dünyaca ünlü gıda devi Cargill ile ortak olduğu PNS Pendik Nişasta’daki yüzde 50’lik hissesini Gaziantepli bir yem şirketine satıyor. Ülker ailesinin PNS’deki hissesini Gaziantep merkezli İpek Yem’e ait Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Sanayi A.Ş alıyor.

Gaziantep merkezli

Yıldız Holding’in satışıyla birlikte PNS Pendik Nişasta’daki ortaklık yüzde 50’şer hisseyle Cargill ve Alpinvest Yatırım Gıda şirketlerinde olacak. Alpinvest, Ortadoğu'nun en büyük yem fabrikası konumunda olan İpek Yem ve Gıda’ya ait. 1988'de kurulan İpek Yem, saatte 100 ton üretim kapasitesine sahip.