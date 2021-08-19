Ülker, Türkiye Bonds&Loans Ödülleri’nde iki kategoride birinci oldu

Geçen yıl 7 uluslararası bankanın ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın katılımıyla 455 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atan Ülker Bisküvi, ortaya koyduğu başarılı finansman modeliyle, 2021 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri’nde iki kategoride birinci oldu.

Uluslararası bankalardan uzun vadeli finansman sağlayarak, sermaye yapısını daha da güçlendiren Ülker Bisküvi, böylece “Yılın Sendikasyon Kredisi Anlaşması” ve “Yılın Kurumsal Finansman Ekibi” kategorilerinde ödül aldı.

Kazananlar, bankacı, yatırımcı ve ihraçcılar başta olmak üzere, sektörden 100’den fazla uzmanla gerçekleştirilen 3 aylık bir piyasa araştırması ve ödül başvurularının teknik değerlendirmesi sonucu belirlendi.

"Ülkenin kalkınmasına ve istihdamına katkı sağlıyoruz"

Konuyla ilişkin açıklama yapan Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, “Ülker Bisküvi olarak sağlam bilançomuzla, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumumuzu sürdürürken, bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretmeye devam ediyoruz. Dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen, şirketimiz geçtiğimiz yıl uluslararası bankaların katılımıyla 455 milyon dolarlık uzun vadeli sendikasyon kredisi ile 650 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bahsi geçen işlemler finans piyasalarının ülkemize ve şirketimize güvenin bir göstergesidir.” Şeklinde konuştu.

Ülker Bisküvi Finans Direktörü (CFO) Cenker Uçan ise, Ülker Bisküvi olarak sağlam bir finansman yapısına sahip olduklarını, aldıkları ödüllerle de başarılarını taçlandırdıklarını söyledi.