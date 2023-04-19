Ülker'de bayramlıklar 55 çeşide çıktı, çikolatanın payı büyüdü

Başak Nur GÖKÇAM

Kovid sonrası kısıtlamaların kalkmasıyla normalleşen bayram ziyaretleri, ikramlık çikolata ve şekerleme pazarında yeniden hareketlenme getirdi. 2021 yılında 35 bin ton ve 1.1 milyar lira olan pazar hacmi, 2022’de 35 bin ton ve 2 milyar liraya ulaştı.

Ayrıca 2022’de çikolatada pazarın yüzde 67’si paketli, yüzde 33’ü ise dökme ürünlerden oluştu. İkramlık şekerleme pazarının 22 bin 600 tona ulaştığı pazarda da yüzde 79’luk artışla 961 milyon lira ciroya ulaşıldı. 2022 yılında Ülker Çikolata, tonajda yüzde 35,2, ciroda ise 38,3’lük pazar payının sahibi oldu.

Ülker Pazarlama ve Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, “Yaklaşan Ramazan Bayramı’nda çikolatada 27, şekerlemede 28 olmak üzere, toplamda 55 farklı ürün çeşidimizle tüketicilerimizle buluşacağız. Geniş şeker ve çikolata portföyümüzle hediyelik ve ikramlık pazarının lideriyiz. Bu sene de her iki kategoride tüketicilerimize sunduğumuz yeni ürünlerle bayram dönemine güçlü bir giriş yaptık, iddiamızı sürdürüyoruz” dedi.

Tüm tüketicilere geniş ürün yelpazesinde ve fiyat aralığında uygun seçenekli ürünler sunduklarını belirten Kabakçı, “Ayrıca hediyelik ürün gönderimi yapmak isteyen, alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden veya bayram ziyaretlerine gidemeyen tüketicilerimiz için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunuyoruz” diye konuştu.

Ramazan Bayramı’na buruk giriyoruz

Ülker CMO’su Mustafa Kabakçı, “Ülker için bayramlar her zaman farklı geçer. Sevdiklerimizle bir araya geleceğimiz bayram ziyaretlerinde Ülker’in hediyelik ve ikramlık atıştırmalıkları ağızları tatlandırır.

Ancak yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle bu kez bayrama buruk giriyoruz. Deprem felaketinin yol açtığı yaraları bir an önce iyileştirebilmek ve ortak üzüntülerimize bir nebze olsun teselli bulabilmek ümidini içimizde taşıyoruz. Her koşulda geleneklerimizi sürdürebilmek için tüketicilerimize yine zengin ürün seçenekleri sunuyoruz” diye konuştu.

Ülker’in 7’den 70’e her kesime ve farklı damak tatlarına hitap ettiklerini söyleyen ve yeni ürünlere ilişkin de bilgi veren Kabakçı, “Çikolata tarafında Ülker Çikolata Mini Keyifler; fındıklı sütlü, tuzlu karamelli sütlü ve limonlu bitter çikolata çeşitleriyle raflardaki yerini alırken, Ülker Çikolata Truffle ise fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı bitter çikolata çeşitleriyle ağızları tatlandıracak. Şekerleme tarafında da çikolata dolgusu ve karamel lezzetiyle Ülker Choco Toffe bu bayramın favori lezzeti olacak” dedi.

Marmara’da çikolata tüketimi arttı

Bayramlık çikolata ve şekerlemelerin bölgesel dağılımına göre Marmara Bölgesi çikolata satışlarında lider oldu. 2021’de 29,1 olan satışlar, 2022’de 30,8’e yükseldi. İç Anadolu’da ise yüzde 22,1’den yüzde 23’e bir artış yaşandığı görüldü. İç Anadolu’yu yüzde 18 ile takip eden Doğu ve Güneydoğu Anadolu, ikramlık şeker tüketiminde ise yüzde 40’lık bir tüketim payıyla yine ilk sırada yer aldı. Bu oran 2021 yılında yüzde 38,9 idi.

İkramlık şeker tüketiminde 2021’de 19,4 olan Marmara, 2022’de yüzde 19’a düştü. 2021’de yüzde 19,1 olan İç Anadolu’da da 2022’de yüzde 18’e gerileme olduğu görüldü. Öte yandan 2022 ikramlık şeker tüketimi Ege’de yüzde 10, Akdeniz’de yüzde 9, Karadeniz’de ise yüzde 5 olarak kayıtlara geçti.