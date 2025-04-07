Ülker'de CEO'luk görevini devralacak isim belli oldu

5 yıldır Ülker'in CEO'su olan Mete Buyurgan'ın Yıldız Holding'in global şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda'dan Sorumlu Başkanı olarak atanmasının ardından şirketin yeni CEO'sunun kim olacağı merak ediliyordu.

Şirketin yeni CEO'sunun Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı olduğu açıklandı.

KAP açıkladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Özgür Kölükfakı, bugünden geçerli olmak üzere Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu murahhas aza ve Ülker Bisküvi CEO'luk görevine atanmıştır." ifadesi yer aldı.

2020 yılından bu yana Ülker’de CEO olarak görev yapan Mete Buyurgan, geçen ay Yıldız Holding'in global şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda'dan Sorumlu Başkanı olarak atanmıştı.

Özgür Kölükfakı kimdir?

Özgür Kölükfakı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kölükfakı, 1998 yılında Marka Müdürü olarak katıldığı Unilever bünyesinde 25 yıla yakın üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

2012-2015 arası Rusya Unilever’de Dondurma, Gıda ve İçecekten Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışan Kölükfakı, 2015-2019 yılları arasında İran ve Orta Asya’dan Sorumlu Genel Müdür, 2019-2022 yılları arasında ise Dondurma, İçecek ve Gıda Bölümünde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Kölükfakı, pladis’teki görevine başlamadan önce 2023 yılından itibaren Hayat Kimya’nın Türkiye operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yaptı.