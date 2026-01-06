Ülker’de Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden Ülker’de satış organizasyonunda üst düzey görev değişikliği gerçekleşti. Şirketin Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu atandı.

Mevcut Satış Başkan Yardımcısı Ahmet Şenel ile Kayhan Zenginoğlu, Ocak 2026 boyunca planlanan devir sürecinde birlikte çalışacak. Oryantasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, ay sonunda Şenel görevini Zenginoğlu’na devredecek. Yeni dönemde Kayhan Zenginoğlu, Ülker’in tüm satış operasyonlarından sorumlu olacak ve doğrudan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı’ya bağlı olarak görev yapacak.

"Zenginoğlu’nun birikimi şirketimize değer katacak"

Görev değişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, “33 yıllık kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurt dışında önemli görevlerde bulunan Kayhan Zenginoğlu, şirketimizin satış stratejilerini yeni yaklaşımlarla şekillendirip sahada etkin şekilde hayata geçirilmesine liderlik edecek. Deneyimli satış ekibimizin, teknolojinin sunduğu fırsatlarla yeni yetkinlikler kazanmasını, müşteri odaklı yaklaşımımızın sahada daha da güçlenmesini sağlayacak. Zenginoğlu’nun satışta global bilgi birikimi ve yönetim tecrübesinin şirketimize değer katacağına inanıyorum. Bu vesileyle, 31 yıl boyunca Ülker’in büyümesine, markalarımıza ve ticari yapımıza çok kıymetli katkılar sunan Ahmet Şenel’e teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum" dedi.

"Mutluluk, heyecan ve onur duyuyorum"

Yeni görevine ilişkin görüşlerini paylaşan Kayhan Zenginoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Ülker gibi köklü, yenilikçi bir şirkete katılmaktan büyük mutluluk, heyecan ve onur duyuyorum. Ülker’in global vizyonu doğrultusunda, satış organizasyonunun güçlü etki alanını daha da genişletmek, sahadaki uygulamalarla fark yaratmak üzere ekip arkadaşlarımla beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum.”

Kayhan Zenginoğlu kariyeri boyunca farklı ürün kategorilerde ve satış kanallarında görev yaptı. Unilever’de 33 yılı aşkın süre çalışan Zenginoğlu, son olarak The Magnum Ice Cream Company Pakistan Genel Müdürü ve aynı zamanda Global Dondurma Ev Dışı Tüketimi Transformasyon Lideri olarak görev yapmıştı.